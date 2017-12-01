Nissan Hindistan’dan parasını alamıyor

Otomotiv devi Nissan, Hindistan'da 770 milyon dolar alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle uluslararası tahkime başvurdu.

Japon otomobil üreticisi Nissan, Hindistan'da söz verilen devlet teşviklerini alamadığı için uluslararası tahkime başvurdu. Firmanın iddiasına göre Hindistan devletinden 770 milyon dolar alacağı bulunuyor.

2008 yılında otomobil fabrikası açmasına karşı Tamil Nadu yerel hükümetiyle anlaşma yapan Nissan parasını hala alamadığını söylüyor.

Nissan yetkilileri Başbakan Modi'ye 2015 yılında ulaştıklarını ve kendisinden yerel hükümet ile sorunu çözmesi için destek istediklerini fakat bundan bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Tamil Nadu'da kurulan otombil fabrikasına Nissan son yedi yıl içinde 946 milyon dolar yatırdı. Tesiste yılda 480 bin araç üretiliyor.

Nissan'dan yapılan resmi açıklamaya göre şirket fabrikasıyla Hindistan'da 40 bin kişiye istihdam sağlıyor.