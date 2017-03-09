Nohudun kilogramı aslında 3.68 TL!

Komisyoncular ve üreticiler tarım ürünlerinin fiyatlarını katlıyor. TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre arada üreticiler olmadan geçen sene yüzde 40 zam gelmesine rağmen nohutun fiyatı 3.68 TL. Fakat vatandaş ise evine bir kilogram nohut almak için 10-15 TL arası para ödüyor.

Komisyoncular ve üreticiler tarım ürünlerinin fiyatlarını katlıyor. TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre arada üreticiler olmadan geçen sene yüzde 40 zam gelmesine rağmen nohutun fiyatı 3.68 TL. Fakat vatandaş ise evine bir kilogram nohut almak için 10-15 TL arası para ödüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çiftçinin ürettiği veya yetiştirdiği ürünleri aracı kullanmadan toptan veya perakende satması sonucu oluşan birim fiyatları yayımladı. Çiftçinin eline geçen bitkisel ürün fiyatları, ticaret borsalarından, üretici birliklerinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe teşkilatları aracılığıyla aylık olarak derlendi.

Türkiye’de 2016’da bir önceki yıla göre bitkisel üretim fiyat artışında zirveye yüzde 41 ile nohut çıktı. Nohutun bitkisel üretim fiyatı 2,61 liradan 3,68 liraya yükseldi. İkinciliği tere alırken, bu ürünün üretici fiyatı geçen sene 2015’e göre yüzde 40,4 artarak 1,61 liradan 2,26 liraya ulaştı.

İLGİLİ HABER Besinlerin güç birliği

Üçüncü sırada yer alan kaplıcanın (yem bitkisi) fiyatı ise yüzde 39 artarak 70 kuruştan 97 kuruşa ulaştı. Bu ürünleri, yüzde 37,6 ile limon, yüzde 36 ile Brüksel lahanası, yüzde 35,9 ile çiğit, yüzde 35,4 ile greyfurt, yüzde 28,6 ile kütlü pamuk, yüzde 27 ile kırmızı mercimek ve yüzde 26 ile lif pamuk izledi.

EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ NANEDE

Bu dönemler itibarıyla bitkisel üretimde fiyat düşüşünün en çok görüldüğü ürün ise nane oldu. Nanenin üretici fiyatı bir yılda yüzde 59 gerileyerek 3,91 liradan 1,61 liraya düştü. Naneyi yüzde 43,5’lik fiyat düşüşüyle patates takip etti. Patatesin üretim fiyatı 1,13 liradan 64 kuruşa geriledi.

ÇEREZLER EL YAKIYOR

TÜİK verilerine göre, geçen yıl üreticide “en pahalı ürün” 15,79 lirayla Antep fıstığı olurken, bu ürünü 14,72 lirayla ceviz, 10,54 lirayla fındık takip etti.