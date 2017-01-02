O 4 ilde elektrik faturaları için yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte milyonlarca abonenin ve sektörün dört gözle beklediği 2017 yılında uygulanacak serbest tüketici limitini belirledi. 2017'de serbest tüketici limiti 2 bin 400 kWh. Bir başka ifade ile aylık ortalama 82 TL fatura ödeyen aboneler indirimli tarifeden yararlanabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte milyonlarca abonenin ve sektörün dört gözle beklediği 2017 yılında uygulanacak serbest tüketici limitini belirledi. 2017'de serbest tüketici limiti 2 bin 400 kWh. Bir başka ifade ile aylık ortalama 82 TL fatura ödeyen aboneler indirimli tarifeden yararlanabilecek.

Elazığ- Malatya -Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan dört ilde görevli tedarik firması Fırat Elektrik serbest tüketicileri indirimli elektrik avantajı ve kampanyalı tarifelerden yararlandırmaya hazırlanıyor. Fırat Elektrik Parakende Satış Şirket Müdürü Korhan Baykal EPDK'nın almış olduğu kararı değerlendirerek “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) serbest tüketici limitini her yılsonunda yeniden belirlemektedir. EPDK almış olduğu karar ile 2017 yılında geçerli olacak yeni serbest tüketici limitini yıllık 2400 kWh olarak belirledi. Böylece aylık 82 TL'nin üzerinde elektrik faturası ödeyen aboneler, şirketimizle yapacakları ikili anlaşmalar ile indirimli elektrik tarifelerinden ve kampanyalardan yararlanabilecekler” dedi.

‘ABONELER DİKKATLİ OLMALI’

Piyasada 200'ün üzerinde elektrik perakende satış şirketi bulunduğuna işaret eden Korhan Baykal, abonelerin sözleşme imzalarken dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Aylık 82 lira ve üzerinde kullanımları olan serbest tüketicilerin yeni sözleşmelerini imzalamadan önce haklarını çok iyi bilmelerini tavsiye ediyoruz. Fazla fiyat indirimleri ile göz boyayıp kesintisiz enerji sağlayamayan veya sözleşmelerinde tüketici aleyhine durumda koşullar bulunduran şirketlerin son dönemde kötü durumlarla karşılaştıklarını gördük. Bu durumda abonelerin enerji alamaması mağduriyet oluşturuyor.Bu tür mağduriyetle karşılaşmamak için abonelerimizi daha fazla bilgi almak ve indirimli tarifeden yararlanmak için AKSA'ya davet ediyoruz” diye konuştu.

TEK DEĞİŞİKLİK FİYATLARDA

İndirimden yararlanmanın oldukça kolay olduğuna değinen Baykal, “İndirimli elektrik hakkından yararlanmak çok kolay, aboneye herhangi bir ek maliyet getirmiyor, tesisat ya da sayaç değişikliği gerektirmiyor, müşterilerin göreceği tek değişiklik faturalarındaki indirimli fiyat olacak” dedi.

Faturalardaki indirimi görmek isteyen abonelerin indirimli tarifeye geçmek için AKSA ödeme veznelerine veya şirket müdürlüğüne tesisat numarası ve kimlikleri ile gelmelerinin yeterli olacağını söyleyen Baykal işlemin 30 saniye gibi kısa sürede tamamlandığını ifade etti.

İHA