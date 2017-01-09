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O ilin SGK borçları erteleniyor!

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mersin’deki sel felaketi nedeniyle zarar görenlerin vergi ve SGK borçlarının erteleneceğini duyurdu.
23:319 Ocak 2017
Ekonomi
O ilin SGK borçları erteleniyor!
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mersin’deki sel felaketi nedeniyle zarar görenlerin vergi ve SGK borçlarının erteleneceğini duyurdu.

Bakan Elvan, resmi sosyal medya hesaplarından, Mersin'de yaşanan sel afeti nedeni ile paylaşımda bulundu. 3 kişinin yaşamını yitirdiği, halen 2 kişinin de arandığı selden zarar görenlerin vergi ve SGK borçlarının erteleneceğini belirten Elvan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Mersin’de afetten zarar gören mükelleflerin vergi ve SGK borçları erteleniyor. Ayrıca sel felaketinden zarar gören elektrik hatlarının neredeyse tamamı onarıldı. Şu anda bir mahalle hariç tüm mahallelere elektrik veriliyor. Çalışmalarından dolayı EnerjiSA’ya teşekkür ediyoruz”.

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