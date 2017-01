O ödül Yapı Kredi’nin oldu

Uluslararası iş ve finans dünyası yayınlarından Global Finance Magazine tarafından düzenlenen World's Best Private Banks Awards 2017 ödüllerinde Yapı Kredi Private Banking "Türkiye'nin En İyisi" seçildi.

Yapı Kredi’den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Private Banking, Euromoney, World Finance Best Private, Global Financial Market Review kuruluşlarının layık gördüğü ödüllerine, World’s Best Private Banks Awards 2017’de “Türkiye’nin En İyisi” ödülünü ekledi ve özel bankacılık alanında başarılı olduğu tescillendi.

Yapı Kredi Direktörü İmre Tüylü, finans dünyasının yakından takip ettiği uluslararası yayın kuruluşu Global Finance Magazine tarafından “Türkiye’nin en iyisi” seçilmiş olmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Bu başarıda sunulan hizmetler kadar, içinde bulunulan çağa uygun müşteri beklentilerini karşılamanın da etkili olduğunu söyleyen Tüylü, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’yi özel bankacılık ile tanıştıran Yapı Kredi Private Banking olarak, müşteri odaklı bankacılık anlayışımız doğrultusunda sunduğumuz hizmetleri her geçen gün geliştiriyoruz. Müşterilerimize, dijitalleşen dünyada da ihtiyaçlarına uygun olarak her zaman ayrıcalıklı hizmet sunabilmek önceliğimiz oldu. Bu kapsamda internet şubemizi ve tablet uygulamalarımızı yeniledik. Kişiye özel zenginleştirilen fonksiyonları, kullanıcı dostu ara yüzü ve yenilenen tasarımı ile müşterilerimiz özel portföy dağılım önerileri, kişiye özel ürün/hizmet teklifleri, Yapı Kredi Crystal Kart sahiplerine özel fonksiyonlar ve danışmanlık hizmetlerine kolayca ulaşabiliyor.”