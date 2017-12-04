Odea Bank 100’den fazla kişiyi işten çıkardı iddiası

Reuters, konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberde Odea Bank'ın 100'den fazla kişiyi işten çıkardığını iddia etti. Haberde sayının artmasının beklendiği belirtildi.

REUTERS

Konuya yakın kaynaklar Lübnanlı Bank Audi’nin Türkiye birimi Odea Bank’ın geçen hafta başlayan süreçle 100’ün üzerinde çalışanı işten çıkardığını ve bu sayının önümüzdeki günlerde artmasının beklendiğini belirtirken, Odea Bank personel sayısını stratejisine uygun olarak gözden geçirdiğini açıkladı.

Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Odea Bank geçen hafta başlayan süreçle 100’ün üzerinde kişiyi işten çıkardı.

Bir kaynak, “İşten çıkarmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu sayının 300 civarı olması bekleniyor” dedi.

Odea Bank’ın konuyla ilgili Reuters’ın sorusu üzerine yaptığı açıklamada, “Türk bankacılık sistemindeki yeni yapılanmalar doğrultusunda, çalışma dinamiklerinde yapmış olduğu yeni düzenlemeler sonucu personel sayısını stratejisine uygun olarak gözden geçirmektedir. Odeabank ve Bank Audi, 2012’teki kuruluşundan bu yana 5 yıldan daha az bir sürede başarılarıyla ilk 10 banka arasında yer almış ve Türkiye pazarına tamamen bağlı kalmaya devam edecektir” denildi.

Bankanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Odea Bank’ın toplam 52 şube ve 1,670 çalışanı bulunuyor.