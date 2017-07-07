Oger ve bankalar borç konusunda orta yol arıyor

Türk Telekom'un ana ortağı Oger Telecom'a 4.75 milyar dolar kredi veren Türk bankalar, kredinin olası yeniden yapılandırması için danışman belirlemek üzereler.

Türk Telekom’un yüzde 55’ini 2005 yılında satın alan Oger Telecom, satın almayı kendine ait Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAS) adlı bir şirket üzerinden yapmış, krediye teminat olarak da Otas’ın elindeki Türk Telekom hisseleri gösterilmişti.

Krediyi düzenleyen bankalar arasında Akbank, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Garanti Bankası ve JP Morgan bulunuyor.

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Kaynakların verdiği bilgiye göre OTAS, borçlarını yeniden yapılandırmak için Houlihan Lokey’i danışman olarak belirledi. Bankalar da danışman belirleme sürecinde bulunuyor.

Oger kredinin her biri 290 milyon dolar büyüklükteki Eylül 2016 ve Mart ayı geri ödemelerini kaçırdı.

Bir finansal yeniden yapılandırma danışmanı, “Bankalarla görüşüyoruz, henüz yetki vermediler, ancak belirlemeye yaklaşıyorlar” dedi.

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Aynı danışman Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’ndan oluşan bir koordinasyon komitesinin oluşturulduğunu belirterek, “Bu Türklerin güdümünde bir çözüm, koordinasyon komitesinde uluslararası banka yok” dedi.

Konuya yakın diğer bir kaynak ise Otas’ın altı ay önce bir yeniden yapılanma planı hazırladığını ve yapılandırma müzakerelerine başlamak için bankaların yeniden yapılandırma danışma atamasını beklediğini ifade etti.

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Kaynak, “Türk bankaları bu tür yeniden yapılanma olaylarına pek alışkın değiller, danışman atamaları işi kolaylaştıracak” dedi.

Mitsubishi UFG tarafından Nisan ayında hazırlanan bir rapora göre kredinin 1.5 milyar doları Akbank, 960 milyon doları ise Garanti Bankası tarafından sağlandı.

REUTERS