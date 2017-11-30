Okul sütü ihalesinde flaş gelişme

Pınar Süt KAP'a yaptığı açıklamada Okul sütü ihalesinin, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

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Pınar Süt, okul sütü ihalesi, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gerekçesiyle iptal edildiğini belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan okul sütü ihalesi, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gerekçesiyle edildi.”