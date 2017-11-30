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Okul sütü ihalesinde flaş gelişme

Pınar Süt KAP'a yaptığı açıklamada Okul sütü ihalesinin, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

15:2830 Kasım 2017
Ekonomi
Okul sütü ihalesinde flaş gelişme
Pınar Süt KAP'a yaptığı açıklamada Okul sütü ihalesinin, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

FOREKS

Pınar Süt, okul sütü ihalesi, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gerekçesiyle iptal edildiğini belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan okul sütü ihalesi, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gerekçesiyle edildi.”

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