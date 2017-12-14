Okul sütü ihalesinde teklifler belli oldu

Okul sütü ihalesinde, en düşük teklifi, birinci kısım için 32 milyon 373 bin 356,62 lira ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ, ikinci kısım için 54 milyon 600 bin 806,94 lira ve üçüncü kısım için 56 milyon 245 bin 617,14 ile Pınar Süt Mamulleri AŞ-Dimes AŞ ortaklığı, dördüncü kısım için de 19 milyon 247 bin 147,98 lira ile Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. AŞ verdi.

İHA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim döneminde, haftada üç gün yaklaşık 32 bin bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve ilkokulda okuyan 6 milyon öğrenciye dağıtılacak 200 mililitre sade yağlı 254 milyon 368 bin 800 kutu UHT okul sütünün alımı için düzenlenen ihale “pazarlık usulü” ile Bakanlık’ta gerçekleştirildi.

Komisyon Başkanı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Türkiye’nin 4 kısma ayrıldığı ihale kapsamında 16 firmaya davet gönderildiğini ve Pınar Süt-Dimes ortaklığı, Paksüt, Güney Süt ve Yörükoğlu Süt olmak üzere toplam 4 şirketin teklifte bulunduğunu kaydetti.

İhalede şirketlerin zarflarının incelenmesinin ardından teklifler açıklandı. Paksüt ise ihale dosyasında yer alan geçici teminatın yeterli olmaması nedeniyle ihaleye katılamadı.

Daha sonra ihalede son teklifler verildi. Ege ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illeri kapsayan ve 51 milyon 54 bin 24 kutu sütün alımını içeren birinci kısım için en düşük teklifi 0,6341 lira birim fiyatı ve toplam 32 milyon 373 bin 356,62 lira ile Yörükoğlu Süt verdi. İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere yönelik 83 milyon 692 bin 224 kutu süt alımını kapsayan ikinci kısım için en düşük teklifi 0,6524 lira ve toplam 54 milyon 600 bin 806,94 lira ile Pınar-Dimes ortaklığı verirken, Marmara ve Karadeniz illerinden oluşan 88 milyon 367 bin 34 kutu süt alımını içeren üçüncü kısım için de en düşük teklif 0,6365 lira birim fiyatı ve toplam 56 milyon 245 bin 617,14 lira ile yine Pınar-Dimes ortaklığından geldi.

Akdeniz bölgesindeki illerden oluşan ve 31 milyon 255 bin 518 kutu süt alımına yönelik belirlenen dördüncü kısım için de en düşük teklifi 0,6158 lira birim fiyatı ve 19 milyon 247 bin 147,98 lira ile Güney Süt verdi.

Komisyon Başkanı Çelik, ihaleye konu ürünün yaklaşık maliyetinin, birinci kısım için 32 milyon 378 bin 462,02 lira, ikinci kısım için 54 milyon 651 bin 22,27 lira, üçüncü kısım için 56 milyon 280 bin 963,95 lira, dördüncü kısım için 19 milyon 247 bin 147,98 lira olmak üzere toplam 162 milyon 557 bin 596,22 lira olduğunu ifade etti.

Tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlar kamuoyuna açıklanacak.