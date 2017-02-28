Ömer Koç: Yatırımın önü açılmalı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Türkiye'nin kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Keyfi politika uygulamaları yerine prensip ve kaideler çerçevesinde öngörülebilir politikalara yönelmek, yeni nesillerin ihtiyaç duyacağı yatırım ve istihdamın önünü büyük ölçüde açacaktır” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Türkiye'nin kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Keyfi politika uygulamaları yerine prensip ve kaideler çerçevesinde öngörülebilir politikalara yönelmek, yeni nesillerin ihtiyaç duyacağı yatırım ve istihdamın önünü büyük ölçüde açacaktır” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, sağlıklı ve sağlam bir ekonominin ancak aynı derecede güçlü, özerk ve şeffaf kurumlar ile çağdaş ve bağımsız bir hukuk sistemi üzerinde yükselebileceğini söyledi. Türkiye'nin kurumsal altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Koç, “Keyfi politika uygulamaları yerine prensip ve kaideler çerçevesinde öngörülebilir politikalara yönelmek, yeni nesillerin ihtiyaç duyacağı yatırım ve istihdamın önünü büyük ölçüde açacaktır” dedi.

ʻʻ Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirerek çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabileceğimize inanıyorum. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç

TEKNOLOJİ GÜÇLENDİRİR

Ömer Koç, Koç Holding'in kurumsal dergisi Bizden Haberler'in ‘Gelecek Ekranı' sayfalarında yer alan röportajında, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimindeki en büyük rolü ‘eğitim' faktörünün üstleneceğini ifade etti. Koç, “Dünyadaki baş döndürücü gelişime ve değişime ayak uyduracak ve hatta bunu şekillendirecek nesilleri yetiştirebildiğimiz ölçüde aydınlık ve çağdaş bir geleceğimiz olacağına kaniyim. Bunun yanı sıra, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine sahip çıkan, özgür düşünebilen yani büyük Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirerek çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Elindeki yer altı ve yer üstü doğal kaynak kapasitesini en iyi kullanan ve bunlara yönelik etkin politikalar üreten ülkelerin gücünün artacağını da ifade eden Koç, “Gücün en önemli bileşenlerinden biri de dijital teknolojilerin kullanımı olacak” şeklinde konuştu.

EZBERBOZANLAR ÖNE ÇIKIYOR

Ömer Koç, rekabetin yapısının ciddi şekilde değişeceğini kaydetti. Koç şunları söyledi: “Bugüne kadar rekabet sektörlerin içinde yaşanırdı. Örneğin bir otomobil üreticisi diğer bir otomobil üreticisiyle rekabet ederdi. Bugün ise bir otomobil üreticisinin rakibi Apple, Google olabiliyor. ‘Disruptive' yani ‘Ezberbozan' olarak nitelendirilen bu rakipler, şirketlerin pek aşina olmadığı çalışma modelleriyle ve teknolojinin gücüyle ciddi etkiler yaratabiliyorlar.”