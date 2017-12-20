Önemli zirvede TEMSA’ya ödül

TEMSA, 6.Özel Sektör AR-GE ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde, otomotiv kategorisinde ödül aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında sahiplerini bulan İnovaLİG Ödülleri'nde, “İnovasyon Döngüsü” kategorisinde birinci seçilen TEMSA'nın ödülünü, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. TEMSA'ya yeni bir ödül de 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi'nden geldi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın organizasyonunda düzenlenen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi, “Ar-Ge ve İnovasyonla Kalkınma” temasıyla Ankara Congresium’da gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Ar-Ge ve inovasyon devleri yeni teknolojilerini de yarıştırdı. 328 Ar-Ge merkezinin 6 ana kategoride yarıştığı etkinlikte TEMSA, otomotiv sektörü kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Ödülü TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'den aldı.

HASAN YILDIRIM: HER ÖDÜL BİZE MUTLULUK VERİRKEN, SORUMLULUKLAR DA BÜYÜYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, “TEMSA olarak gururu ve mutluluğu çok yoğun yaşadığımız bir dönem. TEMSA'nın aldığı her ödül bize yeni başarılara koşmak için çok daha büyük bir enerji yüklerken, bu ödüllerle birlikte sorumluluğumuz da artıyor. Ülkemizin geleceği için çalışmanın heyecanı içindeyiz. Geçtiğimiz günlerde, İnovaLİG Ödülü'nü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı almıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, daha sonra Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otobüsü ile seyahat ederek beğenilerini bizlere ifade etmesi büyük bir mutluluk vermişti. Şimdi yine bir ödül daha kazanmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sabancı Holding'in verdiği desteklerle TEMSA başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Her yıl ciromuzun yüzde 4'ünü TEMSA Ar-Ge merkezimize aktarıyoruz. Ar-Ge merkezimizde 200 personelimiz çalışıyor. Mühendislerimiz ülkemizin geleceğine katma değer sağlayacak ürünler geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu çalışmanın sonuçlarını yurt içinde layık görüldüğümüz ödüllerle alırken, yılda gerçekleştirdiğimiz 190 milyon dolarlık ihracatla da ülkemiz ekonomisine destek veriyoruz. Bu, TEMSA Ar-Ge Merkezi'nin aldığı ilk ödül de değil. Ar-Ge merkezimiz, daha önce en “En İyi Uygulama Örnekleri” dalında ödül almıştı. Bizler yılmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni ödüller de kazanacağız. 2018 yılında 50'nci yılımızı kutlamanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.