Online alışveriş yüzde 44 arttı

Türkiye mobil sadakat uygulamaları sektörünün öenmli oyuncusu Hopi, 2017'nin online alışveriş istatistiklerini açıkladı. 2017'de yapılan online alışverişler geçtiğimiz yıla göre yüzde 44 arttı. Bu yıl ortalamanın üstünde en fazla işlem yapan iller Trabzon, Kayseri ve Ankara oldu. 2016'da erkeklerle aynı miktarda online alışveriş yapan kadınlar bu yıl yüzde 6 öne geçti. 2017'de en fazla online alışveriş yapan grup 26-35 yaş aralığındaki kadınlar oldu.

İHA

Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, valeden kargoya kadar farklı sektörlerden üye markaya sahip Hopi, Türkiye’nin online alışveriş istatistiklerini açıkladı. Verilere göre; 2017 yılında en fazla online alışveriş yapan yaş grubu 26-35 yaş aralığındakiler oldu. Onlineda en fazla tercih edilen ürün olan tişört en çok bu yaş grubu tarafından satın alındı. Pantolon ise bu gruptaki kadınların en çok tercih ettiği ürün oldu. İstanbul, 55 yaş üstünün en çok alışveriş yaptığı il olarak dikkat çekti. İl bazında toplam alışveriş oranına göre en fazla alışveriş yapan yaş grubu geçtiğimiz yıl 36-45 yaş arasındaki Ağrılılar olurken bu yıl bu kategorinin lideri 26-35 yaş arasındaki Bitlisliler oldu.

ONLİNE ALIŞVERİŞ YAZDAN KIŞA KAYDI

Geçen yıla göre online alışveriş alışkanlıklarında mevsimsel bazda ciddi değişiklikler yaşandı. 2016’da en çok online alışveriş Haziran ayında gerçekleşirken 2017’de en çok online alışveriş Ocak ayında gerçekleşti. 2017’nin Ocak ayında yapılan işlem adedi 2016’ya göre yaklaşık 2 kat arttı.

KADINLAR ONLİNE ALIŞVERİŞTE ÖNDE

Geçtiğimiz yıl kadınlar ve erkekler aynı miktarda online alışveriş yaptı. 2017’de ise kadınların erkeklerden yüzde 6 daha fazla alışveriş yapması kadınların online alışverişi sevdiğini gösterdi. Online alışveriş miktarı artan kadınların alışveriş saatlerinde değişiklikler yaşandı. 2016’da kadınlar online alışveriş için en çok 10.00-11.00 saatleri arasını tercih ederken 2017’de en çok tercih edilen saat 22.00 oldu. 46-55 yaş aralığındaki kadınlar ise online alışveriş için sabah saatlerini tercih etmeye devam etti. Erkek ve kadınlarda en çok alışveriş yapan yaş grubu ise 26-35 oldu.

ONLİNEDA AYAKKABI ALIŞVERİŞİ MAĞAZAYA GÖRE DAHA FAZLA

Onlineda yapılan ayakkabı alışverişleri mağazalarda yapılan (offline) ayakkabı alışverişlerinden yüzde 21 daha fazla oldu. Onlineda kazak alışverişleri de offline alışverişlere göre yüzde 2 daha fazla gerçekleşti. Online’a göre offline’da yüzde 2-3 farkla daha fazla satılan ürünler ise tişört, pantolon ve gömlek oldu.

EN ÇOK ‘ÜST GİYİM’ VE ‘UZUN KOLLU’ ALDIK

Online alışverişlerde üst giyim alt giyime göre yüzde 78 daha fazla satın alındı. Üst giyimdeki kol ve yaka tercihleri de dikkat çekti. Tüm üst giyim alışverişlerinde yüzde 40 ile en çok uzun kollu ürünler tercih edilirken, uzun kollu ürünleri yüzde 21 ile kısa kollu, yüzde 8 ile kolsuz, yüzde 2 ile truvakar kollu, yüzde 1 ile askılı ürünler takip etti. Yakada yüzde 26 ile en çok bisiklet yaka tercih edilirken ardından yüzde 11 ile v yaka, yüzde 10 ile polo yaka geldi. Paçada ise en çok tercih edilenler dar ve boru paça oldu.

SABAH TİŞÖRT AKŞAM GÖMLEK

Sabah saatlerinde en çok tişört, pantolon ve bluz alınırken akşam saatlerinde gömlek ve elbise tercih edildi. Kemer, eşarp, kravat gibi ürünleri kapsayan aksesuar alışverişleri gece geç saatlerde yapıldı. Aralarında, tişört, gömlek, pantolon ve etek gibi ürünler bulunan hazır giyim ürünleri ve ayakkabının en çok satıldığı saatler ise aksesuarlar alışverişlerinden daha önce akşam saatlerinde yapıldı.

İZMİRLİLER VE ADANALILAR UYUMADI

Sabaha karşı en çok alışveriş yapan iller Adana ve İzmir oldu. Tüm Türkiye istatistiklerine göre en yoğun alışverişin gerçekleştiği akşam geç saatlerde en çok online alışveriş yapan iller Diyarbakır ve Hatay olarak dikkat çekti. Geçen yıl akşam saatlerinde en çok alışveriş yapan il olan Adana, 2017’de yerini Kayseri’ye bıraktı. 2016’da gece yarısından sonra yapılan alışverişlerde şampiyon olan Trabzonlular da bu konumu Adanalılara devretti.