Opel parasını geri istiyor

PSA, Opel'in satış sürecinde karbon emisyon değerleri hakkında yanlış yönlendirildiği gerekçesi ile General Motors'tan 500-600 milyon dolar arasında bir para istedi.

Opel'i General Motors'tan 1.3 milyar dolara satın alan Peugeot Citroen Group (PSA) parasının yarısını geri istiyor. Reuters'ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı habere göre; Opel araçlarının karbon emisyon değerinin beklenenden yüksek çıkmasından dolayı ciddi ceza ile karşı karşıya gelebilir.

2020-2021 yılları arasında Avrupa Birliği yeni karbondioksit salınımı limitlerini uygulamaya başlayacak. Böylece kilometre başı 130 gram olan karbon salınım limiti 95 grama düşürülmüş olacak.

Konuyla ilgili olarak General Motors sözcüsü David Caldwell bir açıklama yapmadı.

‘BİR KAÇ HAFTA SONRA ANLADIK’

PSA General Motors'un Opel'i satarken karbon emisyon rakamları konusunda kendilerini yanlış yönlendirdiğini savunuyor. PSA'nın CEO'su Carlos Tavares, “Anlaşmayı imzaladıktan birkaç hafta sonra karbon emisyonu rakamları hakkında bir yanlışlık olduğunu anladık” diye konuştu.

Bu olaydan sonra ekiplerinin üretim ve satışı yeniden tasarladıklarını anlatan Tavares, “Eğer AB'nin verdiği karbon sınırını karşılayamazsak çok büyük ceza alırız ve bu cezalar şirketin varlığını bile tehdit eder hale gelir” ifadesini kullandı. General Motors'un Chevrolet Bolt modeli emisyon değerlerini karşılamadığı için otomobil başına 10 bin Euro ceza kesilmişti.