Orta yaştakine iş bulmak zor

Vatandaşların birçoğu emeklilik yaşı gelse de çalışma hayatına devam etmek istiyor. Fakat herkes bu konuda eşit şansa sahip değil. Türkiye’de 1999 yılında yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı 58-60 ve üzerine çıkarıldı. Ancak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, fiilen emekli olma yaşı erkeklerde 65’in, kadınlarda 64’ün biraz üzerinde seyrediyor.

Vatandaşların birçoğu emeklilik yaşı gelse de çalışma hayatına devam etmek istiyor. Fakat herkes bu konuda eşit şansa sahip değil. Türkiye’de 1999 yılında yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı 58-60 ve üzerine çıkarıldı. Ancak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, fiilen emekli olma yaşı erkeklerde 65’in, kadınlarda 64’ün biraz üzerinde seyrediyor.

Diğer yandan, çalışma hayatına orta yaş ve üstü dönemlerde devam etmek isteyen vatandaşlar pek de şanslı değil. OECD ülkeleriyle yapılan kıyaslama, Türkiye'nin 55-59 yaş grubunda yüzde 35 ile en düşük istihdam oranına sahip ülke olduğunu gösteriyor. Oysa, bu yaş grubundaki istihdam oranı OECD genelinde yüzde 67'yi buluyor. 60-64 yaş grubunda istihdam oranları Türkiye'de yüzde 27'ye, OECD ortalamasında yüzde 44'e düşüyor. Bu yaş grubunda Türkiye istihdam oranı bakımından 34 OECD ülkesi içinde 25'inci sırada yer alıyor.

65-69 yaş grubunda ise birçok ülkede istihdam oranları büyük çapta düşüş gösterirken, Türkiye'de yüzde 19'a iniyor. Türkiye bu oranla 34 ülke içinde 16'ncı olurken, OECD ortalamasının 1 puan altında kalıyor.

MESLEKİ YETENEKLER

ABD'de yapılan bir araştırmada, hangi meslekleri ileri yaşlarda sürdürmenin daha mümkün olduğu ölçüldü. Boston College Emeklilik Araştırma Merkezi uzmanları, 954 mesleği kapsayan endekste bu mesleklere, gerektirdikleri fiziksel, bilişsel ve duyusal 52 yeteneğin hangi yaşlarda köreldiğine göre puanlar verildi. Puanlama sonucunda meslekler, ileri yaşta sürdürülebilme olasılığına göre sıralandı.

Sıralamada ilk 300'e giren mesleki unvanlar arasında sosyolog, avukat, mali müşavir, editör, satış temsilcisi, öğretmen, risk yönetimi uzmanı, ekonomist, kimya mühendisi, otel resepsiyonisti, perakende satış elemanı, radyolog yer aldı.

300-600 puan arasındaki mesleki unvanlardan bazıları şunlar oldu: Nükleer reaktör operatörü, göz doktoru, grafik tasarımcı, hemşire, internet uygulama geliştiricisi, hava trafik kontrolörü, ortodontist, fırıncı, kasiyer, bar görevlisi.

600-954 puan arasında yer alan, yani ileri yaşta devam ettirilmesi en zor olan mesleki unvanlardan bazıları ise şöyle sıralandı: Garson, fotoğrafçı, uçak pilotu, fitness eğitmeni, ayakkabı ve deri işçisi, berber, polis dedektifi, kıymetli metal işçisi, aşçı, dikişçi (el), radyasyon terapisti, stok memuru, elektrik santralı operatörü, hademe, çiftlik işçisi, taksi şoförü, polis devriye görevlisi, marangoz, sıhhi tesisatçı, çatı tamircisi, balıkçı, dansçı.

Beyaz yakalıların işi garanti Değil

Meslek grubu araştırmasını yürütenlerden Ekonomist Geoffrey Sanzenbacher, “Beyaz yakalı işçiler olarak, mavi yakalı işçilerin erken emekli olmasına sebep olan faktörlerden muaf olduğumuza inanma eğilimindeyiz” dedi. Ancak araştırmacılar, bunun tamamen doğru olmadığını belirtti. Her ne kadar fizik güce dayalı çalışan mavi yakalıların yüzde 75'inin ileri yaşta mesleğini devam ettirme şansı azalırken, beyaz yakalılarda da bu oranın yüzde 32 olduğu işaret edildi.