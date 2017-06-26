Osmangazi Köprüsü’nde nakit krizi

Bayram tatili nedeniyle Osmangazi Köprüsü gişelerinde araç yoğunluğu yaşandı. Kartlarında para olduğu halde HGS ve OGS gişelerinde görevliler tarafından nakit para alındığını söyleyen çok sayıda sürücü sosyal medyadan isyan etti.

Habertürk Haber Merkezi’nin haberine göre, İstanbul’dan Ege ve Akdeniz bölgesine giden tatilcilerin kullandığı Osmangazi Köprüsü gişelerinde araç yoğunluğu yaşandı. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gişelerinde, görevliler tarafından nakit para alındığı söyleyen çok sayıda araç sürücüsü ise tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Kartında para olduğu halde, HGS gişesindeki görevli tarafından kendisinden nakit para istendiğini söyleyen bir araç sürücüsü ise görevlilerle tartıştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duruma tepki gösteren araç sürücüleri, “Osmangazi Köprüsü’nden dün akşam geçtik. HGS olmasına rağmen kartınızı okuyamadık diyorlar ve nakit para istediler”, “HGS ve OGS gişelerinde nakit alınıyor” , “Osmangazi Köprüsü’nde nakit gişe olmasına rağmen, HGS ve OGS parası istemeleri ne kadar mantıklı? Kuyruklar oluştu” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

“NAKİT VER GEÇ”

Bir araç sürücüsü ise, “Her yerde okuyan OGS ve HGS ne hikmetse Osmangazi Köprüsünde okumuyor. ‘Nakit ver geç’ diyorlar” diyerek tepkisini gösterdi.

YOĞUNLUK 3 KAT ARTTI

Öte yandan, Bayram yoğunluğu nedeniyle Osmangazi Köprüsü’nden geçen araç sayısının diğer günlere göre 3 kat arttığı bildirildi.