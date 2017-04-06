Otizmli bireyler seslerini daha fazla duyuracaklar

Nisan Perşembe günü Dünya Otizm Farkındalık Günü ile başlayan Otizm Farkındalık Ayı’nda, Apple çocuklar ve ebeveynler için birbirinden yararlı uygulamalarını barındıran Otizm Farkındalığı koleksiyonunu güncelledi.

Apple Store'lar Nisan ayından itibaren müzik dünyasının kapılarını herkese açan, iPad'e yönelik güçlü, eğlenceli ve birleştirici bir müzik arayüzüyle iki yeni Okul Gezisi oturumunu dünya genelinde sunmaya başlayacak: Skoog ile Öykü Zamanı ve Skoog ile Müzik Coşkusu. Skoog, müzikal ve sosyal etkileşimlere eğlenceli ve ilham verici bir özellik kazandıran erişilebilir, dokunsal bir küp. Okul Gezisi oturumlarında öğretmenler ve öğrenciler engelleri olan çocukları da kapsayan yaratıcı, işbirliğine dayalı ve unutulmaz bir öğrenme deneyimine katılacaklar. Basit ve kolay anlaşılır bu oturumlar, çocukların ilgisini uyandırarak onlara kendilerini ifade etmelerini sağlayacak özgüveni kazandıracak.

Ebeveynler, öğretmenler veya daha fazlasını öğrenmek isteyen herkes, yakınındaki Apple Store'a ulaşarak Skoog Okul Gezisi talebinde bulunabilir. Bu oturumlar, şu anda dünya çapında sunulan görme, işitme, fiziksel motor, öğrenme ve okuryazarlık konulu erişilebilirlik atölyelerine ek olarak gerçekleştirilecek.

OTİZM FARKINDALIĞI KOLEKSİYONU

App Store'daki Otizm Farkındalığı koleksiyonumuzu www.appstore.com/autism ve konuşamayan çocuklarla yetişkinlerin iletişim kurmasına yardımcı olan Proloquo2Go gibi muhteşem AAC uygulamalarını da kapsayan iBook ve podcast'leri güncellendi. App Store'da bulunan ve 1,3 milyonu iPad'e özgü olan 2,2 milyon yeni uygulama arasında, keşfedilmeyi bekleyen birçok harika uygulama bulunuyor.

Tehşis uygulamaları

Çocuğum Otizmli mi? M-Chat – iPhone, iPad, iPod touch

2 Nisan Dünya Otizm gününde hayata geçen Dr. Yankı Yazgan'ın danışmanlığıyla geliştirilen bu uygulama aynı zamanda ilk Türkçe otizm teşhis uygulaması olma özelliğini de taşıyor. Bu uygulama ile çocuğunuzun otizmli olup olmadığını evde bir ön testle öğrenebiliyorsunuz. Erken tanı ve teşhis ile otizmli çocuklar çok daha hızlı gelişme göstermektedir. Otizm her 68 çocuktan ve her 42 erkek çocuktan birini etkilemektedir. 16-30 ay arası çocuklarda ön otizm taraması yapmak için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

İletişim/AAC Uygulamaları

Proloquo2Go – iPhone, iPad, iPod touch ve Apple Watch

Ödüllü sembol tabanlı iletişim uygulaması, konuşamayan 150.000'den fazla insanın sesi olma özelliğini taşıyor. 5.0 sürümündeki yenilikler arasında yeni bir arama özelliği, otomatik yedeklemeler ve ilerlemeye dayalı dil özelliği bulunuyor. Uygulama, Amerikan İngilizcesi, Avusturya İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi, Fransızca ve Amerika İspanyolcası ile konuşan çocuk sesleri de dahil olmak üzere 60'ın üzerinde doğal metin okuma sesi sunuyor.

Sosyal Becerileri/Yaşam Becerileri

Autism Core Skills – iPad

Autism Core Skills, okul öncesi eğitim alan ve birinci sınıftaki otistik çocuklar için, öğrenme sürecini eğlenceli ve ilgi çekici hale getiren hayvanlar, trenler ve sporlar gibi özelleştirilebilir temaları kapsayan akademik ve sosyal beceri geliştirme araçları sunuyor. Türkçe dahil 24 dilde sunulan uygulama, otizmi olan her çocuğun içindeki potansiyelin tamamına erişmesini sağlamayı amaçlıyor.

Dinle Anla – iPhone, iPad, iPod touch

Bu mobil uygulama otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yanı sıra normal gelişim gösteren diğer çocukların da dinlediğini anlama becerisinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Otizmli Çocuklar – iPhone ve Apple Watch

A Visual Schedule, otizmli çocuklar ve yetişkinler için tasarlanmış ilk giyilebilir resim tabanlı zaman planlayıcı. Kolayca anlaşılan bir simge ve ilerleme çubuğuna sahip A Visual Schedule, insanların planlanmış aktivitelerini bağımsız bir şekilde takip edebilmelerine yardımcı oluyor. Görsel programlar, otizmi ve ilgili bozuklukları olan çocukların ve yetişkinlerin günlük rutinlerindeki geçişleri daha iyi yönetmelerine destek sağlıyor. Bu uygulama iPhone'da kullanıldığında etkinlik veya görev oluşturup yönetmeyi son derece kolay hale getiriyor.

(“Kid In Story Book Maker” ve “Children with Autism: A Visual Schedule” Otizm Farkındalık Günü'nü desteklemek amacıyla 1-8 Nisan arasında sınırlı süre için indirimli sunuluyor)

Pictello – iPhone, iPad, iPod touch

Pictello, konuşan fotoğraf albümleri ve kitaplar oluşturmanın kolay bir yolunu sunuyor. Pictello Story'deki her sayfa, bir resim, beş satıra kadar metin ve yüksek kaliteli sesler kullanılarak kaydedilmiş bir ses ya da metin okuma içerebiliyor.

Oyunlar, Oyun Oynama ve Müzik

Toca Toy Box – iPhone, iPad

Bu kutudaki en çok satan uygulamalardan oluşan renkli karışım, gün içinde otizmli çocuların tüm sıkıntısını alacak uygulamalardan oluşuyor.

Skoog – iPhone, iPad ve iPod Touch

Skoogmusic Skoog 2.0 Tactile Musical Interface, engelleri olan çocukların ellerine bir müzik aleti almadan müzik yapma deneyimini yaşamalarına olanak veren dokunsal bir küp. Skoog uygulaması ve GarageBand ile birlikte kullanılan Skoog, çocukların küpü sıkarak ve baskı uygulayarak iPad'de çalınan akustik geri bildirimler elde etmelerine imkan tanıyor.

Eğitici uygulamalar

5N1K: Neden? – iPhone, iPad

5N1K'yı kullanmak hem kolay hem eğlenceli. 3 – 8 yaş arası normal gelişim gösteren tüm çocuklar ve yaş sınırlaması olmaksızın, konuşma terapisti veya eğitimcilerin uygun gördüğü tüm özel çocuklar, bu konuşma ve eğitim uygulamasından faydalanabilir. Çocuğunuz henüz okuma-yazma becerisine sahip olmasa bile 5N1K'yı kullanabiliyor. Eğitimcilerin planlayıp, sanatçıların çizip seslendirdiği bu uygulamada dil ve konuşma terapisti Seda Eyilikeder bilimsel altyapısı ve mesleki deneyimini paylaşırken oyuncu Gülçin Şantırcıoğlu ilk duyduğunuz anda sizi yakalayan, canayakın sesiyle her kartın soru ve cevap cümlelerini seslendiriyor.

Harflere Giriş – iPhone, iPad, iPod touch

5 yaş ve altı çocuklar için tasarlanan ve Türkçe dahil 47 dilde sunulan bu uygulama otizmli çocukların harfleri ve sesleri yazmayı ve okumayı öğrenmesinde yardımcı oluyor. “Kayıt Stüdyosu” emirleri kendi dilinizde kaydederek uygulamada kullanmanıza olanak sağlıyor.

Otsimo Çocuk – iPhone, iPad, iPod touch

Otsimo Çocuk otizmli çocukların öğrenme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla özel eğitimciler ile birlikte çalışılarak yaratılmış oyun bazlı bir platform. Oyunlar giderek artan seviyeleri ile birlikte çocuklara harfler, şekiller, duygular vb. temel kavramları öğretmek için otizm ihtiyaçlarıyla birebir uyumlu tasarlanmıştır.





Otsimo Aile – iPhone, iPad, iPod touch

Otsimo Aile, Otsimo Çocuk üzerinden bulunan oyunlara uzaktan takip ve kontrol izni vererek otizm eğitimini maksimum verime ulaştırmak için tasarlanmıştır. Otsimo Aile sayesinde ebeveynler oyun esnasında çocuklarının konsantrasyonu dağılmadan gelişimlerini gözlemleyebilirler.



Tohum 2 – iPad

4 yaş ve üzeri çocuklar için geliştirilen bu uygulama otizmli çocukların ele alınan nesne fotoğraflarını eşleme becerisi, matematik, okuma-yazma, fotoğraflı etkinlik çizelgesi takibi gibi birçok becerisinin ön koşulunu oluşturmasını sağlıyor.

Touch Trainer – iPhone, iPad, iPod touch

Touch Trainer dokunmatik ekran teknolojisini öğrenen herkes için tasarlanmış basit bir neden sonuç uygulaması. 5 yaş ve altı çocuklar için tasarlanmış bu harika ve kullanımı kolay uygulama aynı zamanda tek parmaklı ince motor becerilerinin yanı sıra neden sonuç ilişkisini de öğreten “ilk uygulama” olma özelliğini taşıyor.