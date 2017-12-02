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Otomasyon çağının bedelini zengin ülkeler ödeyecek

McKinsey Global Institute'in yayımladığı rapor gelecekte robotlar ve otomasyon çağının ekonomik değişikliklere sebebiyet vereceğini ortaya koydu. Rapora göre 400 ile 800 milyon kadar insan işsiz kalacak.

15:212 Aralık 2017
Ekonomi
McKinsey Global Institute'in yayımladığı rapor gelecekte robotlar ve otomasyon çağının ekonomik değişikliklere sebebiyet vereceğini ortaya koydu. Rapora göre 400 ile 800 milyon kadar insan işsiz kalacak.

Business Insider’da Shona Ghosh imzalı habere göre 8,5 milyar nüfus ulaşması beklenen dünyada 2030 yılında 800 milyona varan kişi otomasyon sonucu işsiz kalacak. 46 ülke ve 800 iş pozisyonunun dâhil edildiği araştırma içerisinde en dikkat çeken ayrıntı ise işsizlik oranlarının zengin ülkelerde ortaya çıkması oldu. Rapor içerisinde Japonya, Güney Kore, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık gibi otomasyona ayıracak yatırımı olan ülke vatandaşlarının işsizlikten daha fazla etkileneceği belirtiliyor. Rapora göre işsizlikle ilgili gelecek tasvirleri mesleklere uygun şekilde sınıflandırılıyor. Otomasyon süreci sadece vasıfsız olarak nitelenen meslekleri değil özellikle veri analizleri yapmayı kapsayan meslek gruplarını da etkileyecek.

Rapora göre gelişmiş ülkelerde otomasyonun en çok etkileyeceği meslek grupları şöyle belirtiliyor;

Makine ve yapı inşaat operatörleri
Lokantalarda bulunan temizlik görevlileri (bulaşıkçılar)

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Küresel ekonomiye yönelik araştırmalarıyla bilinen McKinsey Global Institute’in raporuna göre bulaşıkçılar 2030 yılına kadar başka bir meslek bulmak zorunda kalacak.

Catering sektörü çalışanları
Büro elemanları
Garsonlar


Otomasyondan en az etkilenecek meslek grupları ise şöyle listeleniyor;

Sağlık sektörü çalışanları
Bilgisayar mühendisleri
İnşaat çalışanları
Öğretmenler

Rapora göre öğretmenlik mesleği otomasyon sürecinden etkilenmeyecek

Rapora göre öğretmenlik mesleği otomasyon sürecinden etkilenmeyecek

Rapora göre robot ve otomasyon süreci meslek gruplarının yapısını değiştireceği gibi, yeni mesleklerin de ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak.

 

 

Otomasyon nedir?
Sanayide, yönetimsel, eğitimsel, teknik ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmaksızın makinelerle yapılan işlere otomasyon iş deniyor.
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Son güncelleme: 15:2302.12.2017
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