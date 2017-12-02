Otomasyon çağının bedelini zengin ülkeler ödeyecek

McKinsey Global Institute'in yayımladığı rapor gelecekte robotlar ve otomasyon çağının ekonomik değişikliklere sebebiyet vereceğini ortaya koydu. Rapora göre 400 ile 800 milyon kadar insan işsiz kalacak.

Business Insider’da Shona Ghosh imzalı habere göre 8,5 milyar nüfus ulaşması beklenen dünyada 2030 yılında 800 milyona varan kişi otomasyon sonucu işsiz kalacak. 46 ülke ve 800 iş pozisyonunun dâhil edildiği araştırma içerisinde en dikkat çeken ayrıntı ise işsizlik oranlarının zengin ülkelerde ortaya çıkması oldu. Rapor içerisinde Japonya, Güney Kore, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık gibi otomasyona ayıracak yatırımı olan ülke vatandaşlarının işsizlikten daha fazla etkileneceği belirtiliyor. Rapora göre işsizlikle ilgili gelecek tasvirleri mesleklere uygun şekilde sınıflandırılıyor. Otomasyon süreci sadece vasıfsız olarak nitelenen meslekleri değil özellikle veri analizleri yapmayı kapsayan meslek gruplarını da etkileyecek.

Rapora göre gelişmiş ülkelerde otomasyonun en çok etkileyeceği meslek grupları şöyle belirtiliyor;

Makine ve yapı inşaat operatörleri

Lokantalarda bulunan temizlik görevlileri (bulaşıkçılar)

Catering sektörü çalışanları

Büro elemanları

Garsonlar



Otomasyondan en az etkilenecek meslek grupları ise şöyle listeleniyor;

Sağlık sektörü çalışanları

Bilgisayar mühendisleri

İnşaat çalışanları

Öğretmenler

Rapora göre robot ve otomasyon süreci meslek gruplarının yapısını değiştireceği gibi, yeni mesleklerin de ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak.

Otomasyon nedir? Sanayide, yönetimsel, eğitimsel, teknik ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmaksızın makinelerle yapılan işlere otomasyon iş deniyor.