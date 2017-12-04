Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı

Ekonomideki durgunluk rakamlara da yansıdı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı durumuna göre yüzde 17 buçuk azaldı.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Kasım ayında geçen yıla kıyasla yüzde 17.5 azalarak 100,859 adete geriledi.

Satışlar Kasım ayında geçen yıl özel tüketim vergisinde artış beklentisiyle yüzde 45 yükselen yükselen ve 122,000’i aşan geçen yılki büyüklüğün altında kalsa da, yaklaşık 69,000 adet olan 10 yıllık ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Otomobil pazarı Kasım ayında yüzde 20.7 daralarak 75,956 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6.1 daralarak 24,903 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç satışı Ocak-Kasım’da ise yüzde 2.6 azalarak 819,954 adet oldu.

Yıl sonu pazar beklentisini geçen ay yukarı revize ederek, 950,000-1 milyon adet aralığına yükselten ODD, pazarın 2018’de de bu aralıkta gerçekleşeceğini tahmin ediyor.