Otomobil ve hafif ticari araç pazarı küçüldü

Durgunlaşan ekonominin etkileri otomobil ve hafif ticari araç rakamlarına da yansıdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan Haziran verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Haziran'da bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 8.58 azalışla 401,158 adet oldu.

Türkiye Otomotiv pazarında 2017 yılı ilk altı aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 401.158 adet olarak gerçekleşti. 438.817 adet olan 2016 yılı aynı dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar % 8,58 oranında azaldı.

2017 yılı Haziran ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı 83.658 adet oldu. 91.540 adet olan 2016 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar % 8,61 oranında küçüldü.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre % 22,75 artış gösterdi.