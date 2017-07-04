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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı küçüldü

Durgunlaşan ekonominin etkileri otomobil ve hafif ticari araç rakamlarına da yansıdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan Haziran verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Haziran'da bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 8.58 azalışla 401,158 adet oldu.

Sozcu.com.tr
12:054 Temmuz 2017
Ekonomi
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı küçüldü
Durgunlaşan ekonominin etkileri otomobil ve hafif ticari araç rakamlarına da yansıdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan Haziran verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Haziran'da bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 8.58 azalışla 401,158 adet oldu.

Türkiye Otomotiv pazarında 2017 yılı ilk altı aylık dönemde otomobil ve hafif  ticari araç  toplam  pazarı 401.158 adet  olarak  gerçekleşti. 438.817 adet olan  2016 yılı  aynı dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar % 8,58 oranında azaldı.

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2017 yılı Haziran ayı Otomobil  ve Hafif  Ticari Araç toplam pazarı 83.658 adet oldu. 91.540 adet olan  2016 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar % 8,61 oranında küçüldü.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre % 22,75 artış gösterdi.

Son güncelleme: 12:0604.07.2017
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