Otomobilde katmerli ÖTV ve KDV ödenecek

Hükümetin oyunu yüzünden otomobil sahiplerinin yeni yılda ödeyeceği vergiler, normal artışların dışında 10 bin lirayı geçen tutarlarda zamlı olacak.

Vatandaştan aldığı tüm vergi ve cezaları her yılın başında yeniden değerleme oranında artırıp otomatik zam yapan hükümet, vatandaşın lehine olan tutarları ise güncellemeyip vatandaştan gizliden gizliye ilave vergi alıyor. Gizli vergi oyununun en ağır bedelini ise son bir yıldır otomobil sahipleri ödüyor. İşte 12 milyon otomobil sahibine uygulanan gizli vergileme yöntemi:

YENİDEN DEĞERLEME OYUNU

Hükümet geçen yılın kasım ayında otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sistemini değiştirdi. Bu değişiklikle normalde sadece araçların yaşı ve motor gücüne göre hesaplanan ÖTV sistemine bir de araçların vergisiz satış tutarını ekledi. Yeni sistem, araç fiyatı yükseldikçe ÖTV oranını da yükselttiği için ‘adaletli vergileme' olarak halka tanıtıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte örneğin vergisiz fiyatı 40 bin liranın altında olup 1600 cc'yi geçmeyen otomobiller için yüzde 45 ÖTV ödenirken, fiyatı 40-70 bin TL arasındaki araçlar için yüzde 50, fiyatı 70 bini aşanlar için yüzde 60 ÖTV oranı belirlendi. Ancak yapılan düzenlemeye, araç fiyatlarının her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağına ilişkin hiçbir hüküm konulmadı. Oysa araç fiyatları ‘maktu' belirlendiği için diğer tüm vergi ve cezalarda olduğu gibi yeniden değerleme oranında artırılması gerekiyordu.

İŞTE KATMERLİ VERGİ

Güncelleme maddesi konulmadığı için 1 Ocak 2017 tarihinde tüm maktu tutarlar yüzde 3.83'lük yeniden değerleme oranında arttırılırken, ÖTV uygulanacak otomobil fiyatları 2016'da belirlenen fiyatlarda kaldı. Aynı nedenle 1 Ocak 2018'de tüm vergi ve cezalardaki maktu tutarlar yüzde 14.47 zamlanacak, ancak otomobilin vergisini düşürecek olan fiyatlar yine yerinde sayacak. Oysa son bir yılda döviz patladı, enflasyon artışı yüzde 13'e dayandı, üretim maliyetleri arttığı için otomobil fiyatları sürekli zamlandı. Kasım 2016'dan bu yana birçok otomobilin fiyatı 40 bin lira, 70 bin lira ve 100 bin lira sınırını aşıp bir üst sıradaki ÖTV oranlarına yakalandı. En son çıkarılan torba yasayla ÖTV'deki bu oyuna Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de eklendi. Yılda iki defa ödenen MTV, araç fiyatları yükseltilmediği sürece bir üst sıradaki yüksek vergi tutarlarıyla ödenecek.

10 BİN LİRAYI AŞIYOR

Örneğin vergisiz fiyatı 70 bin lira olan otomobillere yüzde 60 ÖTV uygulanıyor. Geçen yıl vergisiz fiyatı 67 bin 500 lira olan bir otomobil için vatandaş yüzde 50 ÖTV ödüyordu. Bugün de yüzde 50 ödeniyor. Ancak geçen yıldan bu yana bu otomobile kurların da etkisiyle en az yüzde 5.1 zam geldiği düşünüldüğünde, bugünkü fiyatı 71 bin liraya yükseliyor.

70 bin lira sınırı aşıldığı için artık bu araçtan yüzde 50 değil yüzde 60 ÖTV alınacak. Devlet ÖTV'den bir de KDV tahsil ediyor. Vergi oyunu yüzünden vatandaş bu araç için fazladan 8 bin 850 lira ÖTV, bin 593 lira da KDV olmak üzere toplam 10 bin 443 lira fazla vergi ödemek zorunda kaldı. Aynı şekilde fiyatı 39 bin liradan 41 bin liraya yükselen bir otomobili satın alan vatandaş da toplamda 3 bin 481 lira fazla vergi ödemiş oldu. MTV'de de aynı yöntem yüzünden vatandaş örneğin 1.294 lira yerine; 1.423 lira MTV ödemesi gerekirken de seneye bin 553 lira ödeyecek.

İki koldan vergileme var

Devlet vatandaştan ‘maktu' yani parasal tutar ve ‘nispi' yani oransal olmak üzere iki farklı yöntemle vergi ve ceza tahsil ediyor. Benzin, motorin, LPG, içki ve sigara gibi bazı tüketim mallarından ise hem maktu hem de nispi vergi birlikte alınıyor. Yüzde 10, yüzde 50 gibi oransal vergi ve cezaların her yıl yükseltilmesi gerekmiyor. Çünkü enflasyon nedeniyle fiyatlar arttıkça yüzdelik oranlar sayesinde elde edilen vergi geliri zaten artıyor. Ancak maktu vergiler enflasyon karşısında eridiği için her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor. Hükümet, örneğin bu yıl 206 lira olan kırmızı ışıkta geçmenin cezasını 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranı olan yüzde 14.47 oranında zamlandırarak 236 liraya, B sınıfı ehliyetin harcını da 433 liradan 496 liraya çıkaracak.