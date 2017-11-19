Otomotiv devi Honda’dan flaş karar! 900 bin aracı geri çağırdılar

Japon otomobil devi Honda yaptığı açıklamada 900 bin minivan aracını geri çağıracağını duyurdu

Japon otomobil devi Honda Motor, arka koltuklardaki emniyet kemerlerinde ortaya çıkan bir hata nedeniyle 900 bin civarında minivan aracını geri çağırıyor.

Şirket açıklamasında çağrılacak araçların 2011-2017 arasında üretilmiş Honda Odyssey markası araçların olacağını ve bu üretim hatası nedeniyle ABD'de kendilerine, 46 hafif yaralanmalı vaka bildirildiğini belirtti.

Reuters’ın haberine göre çağrılacak araçlar ABD’deki araçları kapsayacak ancak 2 bin adedi de ABD dışında kullanılan araçlar olacak.