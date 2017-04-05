Otomotiv devinden mesai saati kararı

Anadolu Isuzu satışları etkilemeyeceğini belirttiği çalışma süresindeki azalışın yıllık üretimi yüzde 5 aşağı çekmesini öngördüğünü belirtti.
Şirketin KAP’a dün akşam yaptığı açıklamaya göre, piyasa koşulları nedeniyle stok seviyesinin yeniden planlanması için haftalık çalışma süresi 10 Nisan ile 30 Haziran arasında 2 gün azaltılacak.
Geçen yılın tamamında 5,240 adet otobüs, kamyon ve kamyonet üreten Anadolu İsuzu, bu yılın ilk iki ayında Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre 774 araç üretti.
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