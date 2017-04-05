Otomotiv devinden mesai saati kararı

Ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu piyasa koşulları nedeniyle yaklaşık üç ay süreyle haftalık çalışma süresini iki gün azaltma kararı aldı.

Anadolu Isuzu satışları etkilemeyeceğini belirttiği çalışma süresindeki azalışın yıllık üretimi yüzde 5 aşağı çekmesini öngördüğünü belirtti.

Şirketin KAP’a dün akşam yaptığı açıklamaya göre, piyasa koşulları nedeniyle stok seviyesinin yeniden planlanması için haftalık çalışma süresi 10 Nisan ile 30 Haziran arasında 2 gün azaltılacak.

İLGİLİ HABER Otomobil satışlarından kötü haber

Geçen yılın tamamında 5,240 adet otobüs, kamyon ve kamyonet üreten Anadolu İsuzu, bu yılın ilk iki ayında Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre 774 araç üretti.

REUTERS