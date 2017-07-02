Otomotiv ihracatı Haziran’da yüzde 16.4 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv sektörü ihracatı Haziran ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4 artışla 2 milyar 500 milyon dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv sektörü ihracatı Haziran ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4 artışla 2 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Endüstri, Türkiye ihracatından aldığı payı da giderek yükselterek yüzde 21´e ulaştırdı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “Haziran ayında da temel belirleyici faktör binek otomobiller oldu ve bu grupta yüzde 44 ihracat artışı yaşandı. Ülke grubu bazında ise yüzde 220 ihracat artışı kaydettiğimiz Amerika ülkelerinin, toplam ihracattaki payı da yüzde 9´a yükseldi” dedi.

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Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, haziran ayındaki performansı ile yıl sonundaki 27 milyar dolarlık ilerliyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4 artış ile 2 milyar 500 milyon dolara ihracata imza attı. Yılın ilk yarısında aylık bazda 2.4 milyar dolarlık ortalamayı yakalamayı başaran endüstrinin ocak-haziran döneminde ihracatı da yüzde 22.4 artışla 14 milyar 359 milyon dolara ulaştı. Sektör, toplam Türkiye ihracatından aldığı payı da giderek artan bir grafikle yüzde 21´e yükseltti.İLGİLİ HABER Otomotivde mayıs ayı ihracatı yüzde 28 arttı

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, binek otomobillerde yüzde 44 ihracat artışı olduğunu belirterek, “Haziran ayında da temel belirleyici faktör binek otomobiller oldu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda da çift haneli ihracat artış yaşadık. Yine Amerika Ülkelerine yüzde 220 ihracat artışı dikkat çekerken, Amerika Ülkelerinin otomotiv ihracatı içerisindeki payını da yüzde 9´a yükselttik” dedi.

BİNEK OTOMOBİLLERDE İHRACAT YÜZDE 44 ARTTI

OİB haziran ayı verilerine göre mal grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 44 artarak 1 milyar 31 milyon dolar, Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 2 azalarak 816 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 16 artarak 451 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı ise yüzde 15 azalarak 143 milyon dolar oldu. Binek Otomobillerde en büyük pazar olan İtalya´ya ihracat yüzde 16, Fransa´ya yüzde 35, Almanya´ya yüzde 36, İspanya´ya yüzde 29, Amerika Birleşik Devletleri´ne yüzde 100, Birleşik Krallık´a yüzde 49 arttı.

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Otomotiv Yan Sanayinde önemli pazarlardan Fransa´ya yüzde 12, Birleşik Krallık´a yüzde 17 ihracat düşüşü görülürken, Rusya´ya yüzde 48 artış oldu.Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en büyük pazar Birleşik Krallık´a ihracat yüzde 57, Amerika Birleşik Devletleri´ne yüzde 863, Almanya´ya yüzde 20, Belçika´ya yüzde 27 arttı, İtalya´ya ise yüzde 34 düştü.Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise Almanya´ya yüzde 12, Amerika Birleşik Devletleri´ne yüzde 934 artış, İspanya´ya yüzde 23 düşüş görüldü.

ÜLKE BAZINDA EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA´YA İHRACAT YÜZDE 13 ARTTI

OİB verilerine göre haziran ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya´ya ihracat yüzde 13 artışla 373 milyon dolar oldu. Almanya´ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 36, çekiciler ihracatının da çok yüksek oranlarda artışı etkili oldu.

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Yine en büyük pazarlardan İtalya´ya ihracat yüzde 2 azalışla 275 milyon dolar, Birleşik Krallık´a ise yüzde 32 artışla 255 milyon dolar oldu. En önemli pazarlardan Amerika Birleşik Devletleri´ne yüzde 353, Polonya´ya yüzde 24, Hollanda´ya yüzde 21, İsveç´e yüzde 125, Rusya´ya yüzde 87 ihracat artışı yaşanırken, Romanya´ya yüzde 24, İsrail´e yüzde 13 düşüş oldu.

Birleşik Krallık´a olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 49, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 57 artması, Amerika Birleşik Devletleri´ne olan artışta ise binek otomobiller ihracatının yüzde 100, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs midibüs minibüs ihracatının çok yüksek oranlarda artması etkili oldu.

AB´YE İHRACAT YÜZDE 11 ARTTI

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında en büyük pazarı olan AB´ye ihracat yüzde 11 artarak 1 milyar 892 milyon dolar oldu. AB´nin ihracattaki payı yüzde 76 olarak gerçekleşti. Alternatif pazarlardan Amerika ülkelerine yüzde 220 artış dikkat çekerken, Eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 61, Asya Okyanusya ülkelerine yüzde 33 ihracat artışı yaşandı.

DHA