Otomotiv sektörü bu yıl daralacak

983 bin 720 adet satışla 2016’da tarihi rakamlara ulaşan otomotiv sektörünün bu yıl en az yüzde 11 daralacağı belirtildi

983 bin 720 adet satışla 2016’da tarihi rakamlara ulaşan otomotiv sektörünün bu yıl en az yüzde 11 daralacağı belirtildi

Vergi artışları beklentisiyle öne çekilen talebin ve kampanyaların etkisiyle otomotiv satışları 2016 yılını rekorla kapattı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.62 büyüyerek 983 bin 720 adet olarak gerçekleşti. Böylece satışlarda tarihi rakamlara ulaşıldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, otomobil satışları, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.32 artarak 756 bin 938 adete ulaştı.

FİYATLAR ARTACAK

Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılında geçen yıla göre yüzde 6.45 azalarak 226 bin 782 adete geriledi.

2016 yılı aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 141 bin 912 adet oldu. 156 bin 173 adet olan 2015 yılı aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 9.13 oranında daraldı. Aralıktaki bu düşüş sektörün genel beklentisi olan 1 milyon satış hedefini engelledi.

2016 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.51 azaldı ve 108 bin 44 adet oldu. Aynı ayda hafif ticari araç pazarı yüzde 19.04 geriledi ve 33 bin 868 adet oldu. 2016 yılında ayrıca 44 adet elektrikli ve 1.010 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

ODD Başkanı Mustafa Bayraktar, TL'nin dolar ve Euro karşısındaki değer kaybının yeni yılda fiyatlara yansıması ve buna paralel güç kaybedeceği tahmin edilen talep ile birlikte pazarda daralma beklediklerini ifade etti.

Bayraktar, “Kur artışı fiyatlara mecburen yansımaya başlayacak. Bu da talebe yansıyacak. Şu anda biz zaman zaman anket yapıyoruz, seneye beklenti otomotiv ve hafif ticari araç toplamında 875 bin civarında” dedi. Bu beklenti pazarda yüzde 11 daralma öngörüldüğünü gösteriyor.

Duayen isim emekli oldu

Renault Mais Başkanı İbrahim Aybar, emekliye ayrıldığını duyurdu. Aybar, Oyak çalışanı olarak 16 yılı aşkın süredir görevli olduğu işinden emekliye ayrılması nedeniyle veda mesajı yayımladı.

Aybar, 2 Ekim 2000'den 29 Ağustos 2016'ya kadar Renault Mais AŞ Genel Müdürü olarak, o tarihten itibaren ise yönetim kurulu başkanı olarak otomotiv sektörünün Türkiye'de son yıllardaki gelişiminde aktif rol almanın gururu ile dolu olduğunu belirterek, “Bu yeni dönemde birikimlerimi paylaşmayı sürdüreceğim” dedi.

Gladyatörlere ödül

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri'nin yedincisi çekişmeli bir finale sahne oldu. Gecede toplam 19 dalda ödüller sahiplerini buldu.

ODD Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sektörünün, ekonominin lokomotifi unvanını hak ettiğini söyledi. Bayraktar, “Sektör mütevazı adetlerden, 1 milyona yakın, artık sürdürülebilir diyebileceğimiz bir piyasa seviyesine ulaştı. Ülkemizin en fazla ihracat yapan sektörü konumunda ve Türkiye ihracatının yüzde 16'sını gerçekleştiriyor. Gayri safi yurt içi milli hasılaya yaklaşık yüzde 5 oranında katkıda bulunuyor. Sektörün 2016 yılı dış ticaret fazlası ise 2 milyar dolar civarında” diye konuştu.

Sektör olarak değil ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini kaydeden Bayraktar, son çeyrekte gelen ÖTV artışının sektörü zorladığını dile getirdi.