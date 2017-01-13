ÖTV ve dolardaki artış tüketicileri ikinci el otoya yöneltti

Kasım ayındaki ÖTV artışı ve dolardaki artış sonrası internette ikinci el otoya yönelik yapılan aramalarda artış yaşanıyor. Dolar ve ÖTV artışına bağlı olarak yükselen sıfır otomobil fiyatları, birçok tüketiciyi sıfır araç yerine ikinci el oto satın almaya yöneltti.

Kasım ayındaki ÖTV artışı ve dolardaki artış sonrası internette ikinci el otoya yönelik yapılan aramalarda artış yaşanıyor. Dolar ve ÖTV artışına bağlı olarak yükselen sıfır otomobil fiyatları, birçok tüketiciyi sıfır araç yerine ikinci el oto satın almaya yöneltti.

Kasım ayından bu yana internette ikinci el oto ile ilgili yapılan sorgulamaların önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çeken Bibip.com Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu ikinci el otoya yönelik aramaların Kurban Bayramı öncesindeki seviyelere ulaştığını belirtti.

İKİNCİ EL OTO ALMANIN TAM ZAMANI

Dolar ve ÖTV artışının ikinci el fiyatlarına henüz yansımadığının altını çizen Sinan Barutçuoğlu, ikinci el oto almanın tam zamanı olduğunu ifade etti. Barutçuoğlu, “Ocak ayının sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarında da %5-%10 arası bir artış bekliyoruz.

Araç tercihini ikinci el otodan yana kullanacak tüketiciler güvenli, ekspertizli ve garantili ikinci el araç satın aldığı takdirde kazançlı çıkacak. İkinci el oto sektöründeki güven sorununu ve alım satım sürecinde yaşanan zorluklar nedeniyle birçok kişi son yıllarda sıfır otomobil satın almaya yönelse de artık güvenilir ve garantili bir ikinci el otomobil olunabilir” diyor. Geliştirdikleri bibip.com ile ikinci el araç satın almak isteyenlere sahibinden, ekspertizli, garantili ve temiz ikinci el araç satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Sinan Barutçuoğlu, platform hakkında bilgi verdi.

TEK TIKLA ARAÇ ALIP SATMAK MÜMKÜN

Arabalarını satmak isteyenler birkaç basit adımda araçlarının gerçek piyasa değerini öğrenebiliyor ve satış sürecini başlatmak için bibip.com’dan ekspertiz randevusu alabiliyorlar. Profesyonel ekibimiz araçların ekspertiz, fiyatlama, ilan oluşturma, araç teslimi ve satış olmak üzere sürecin tüm aşamalarını müşterileri adına gerçekleştiriyor.

Araç almak isteyenler, sadece genç ve temiz araçlar içinden beğendiklerini bir tıkla anında sipariş edebiliyorlar. Hatta araçlarından memnun kalmazlarsa 5 gün içerisinde iade edebiliyor yahut sistemden başka bir araçla değiştirebiliyorlar.

Sahibinden satılık genç ve temiz araçlar, iade garantisi ve 7/24 yol yardımı korumasıyla alıcılara sunuluyor. Tüm araçlar, 200 nokta ekspertiz raporu ve en küçük kusurları dahi gösteren yüksek kalite fotoğraflar ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

90 GÜN GARANTİ 7/24 YOL YARDIMI

Platform üzerinden satın alınan tüm araçlar 90 gün boyunca mekanik garanti ve 7/24 yol yardımı koruması altında oluyor. bibip.com araçların satış ve sevkini tüm Türkiye geneline gerçekleştiriyor, portföyüne ise sadece İstanbul ili sınırları içerisinde araç kabul ediyor. Bu hizmeti ilk aşamada diğer büyük iller ve sonrasında tüm Türkiye genelinde vermek şirketin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Mühendis kökenli iki girişimci Sinan Barutçuoğlu ve Tolga Özden'in kurduğu şirket, geçtiğimiz Eylül ayında 12.5%'luk çekirdek yatırım alarak piyasanın bu yenilikçi iş modeline güvenini kazandı.