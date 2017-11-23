Oxford Üniversitesi: Türkiye’nin en güvenilir haber sitesi sozcu.com.tr

Dünyanın en saygın eğitim kurumları arasında olan Oxford Üniversitesi'ne bağlı Reuters Enstitüsü'nün Türkiye dijital medya raporu sozcu.com.tr'nin başarısını net bir şekilde ortaya koydu. 2005 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre Sozcu.com.tr Türkiye'nin en güvenilir haber sitesi seçildi.

Oxford Üniversitesi bünyesindeki Reuters Enstitüsü Türkiye Dijital Haber Raporu’nu yayımladı. Dr. Servet Yanatma imzasını taşıyan rapor Türkiye’de online medyaya ilişkin bugüne kadar yapılan en geniş araştırmalardan biri olarak kabul edilebilir.

2005 kişiyle yapılan anket çalışması sonucunda okurların haber tercihlerinin haritası çıkarıldı. Sözcü Gazetesi ve Sozcu.com.tr’nin başarısı rapora çarpıcı bir şekilde yansıdı.

2013 yılından beri yayın hayatında olan sozcu.com.tr sadece dört yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en popüler 4. haber sitesi oldu. Ankete katılan insanların yüzde 28’i haftada en az bir kere sozcu.com.tr’yi ziyaret ettiklerini belirtti. Kişilerin yüzde 20’si ise haftada üç veya daha fazla kez sozcu.com.tr’yi ziyaret ediyor. Bu oran Mynet ile birlikte sozcu.com.tr’nin internetin en sadık okur kitlesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. CNN Türk, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesi seçilirken onu sırasıyla Mynet, Hürriyet ve Sözcü izledi.

Türkiye’de en popüler 10 yayın organının sekizini televizyonlar oluştururken listeye sadece iki gazete girdi. Hürriyet Gazetesi Türkiye’nin en fazla takip edilen 5. yayın organı olurken Sözcü Gazetesi Türkiye’nin en fazla takip edilen 9. yayın organı oldu. Fox TV Türkiye’nin en popüler yayın organı seçildi.

Araştırma Türkiye’deki okur davranışları açısından da önemli ipuçlarına sahip. Türkiye’deki okurların yüzde 40’ı okudukları haberlerin doğruluğuna inandığını söylüyor. Okurların yüzde 38’i ise okudukları haberlerin doğru olduğuna inanmıyor.

YÜZDE 56 PAYLAŞIYOR YÜZDE 40 YORUM YAPIYOR

Türkiye’de okurların haberleri yakınsama oranı da oldukça yüksek. Okurların yüzde 56’sı internette okudukları bir haberi muhakkak paylaşıyor. Yüzde 40’ı ise haberler hakkında yorum yapıyor.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de internet ve sosyal medyada habere ulaşım yüzde 89’luk bir oran ile zirvede. Onu yüzde 77 ile televizyon, yüzde 47 ile gazete ve yüzde 36 ile radyolar izliyor.

Son iki yılda haberi önce internetten takip edenlerin oranı yüzde 32’den yüzde 39’a çıkmış durumda.

Araştırmadan kısa kısa…

Türkiye’nin en popüler medya organı: Fox TV

Okurların yüzde 21’i günde 10’dan fazla haber okuyor.

Okurların yüzde 41’i haberle aşırı ilgili

Dünya ortalaması yüzde 44 iken Türkiye’deki okurların yüzde 54’ü ‘haber okumak moralimi bozuyor’ diyor.

Okurların yüzde 47’si habere önce televizyondan ulaşıyor. Onu yüzde 39 ile internet izliyor.

En güvenilir haber sitesi: Sozcu.com.tr

En fikir veren haber sitesi: Sozcu.com.tr

Karmaşık konuları en iyi açıklayan haber sitesi: Sozcu.com.tr

En eğlenceli haber sitesi: Mynet