Özel güvenlikçiler ikinci ordu oldu

Terör olaylarının artmasının ardından sayıları 270 bini aşan özel güvenlik çalışanı, 398 bin olan TSK personelinin ardından Türkiye’nin ikinci büyük ordusu konumuna geldi. Sektörün yıllık cirosu 30 milyar liraya ulaştı.

Aydın DEMİR

Özel güvenlik, son yıllarda en çok büyüyen sektörler arasına girdi. Özel güvenliğe ihtiyacın artması ile binlerce işsiz gence de yeni ekmek kapısı aralanıyor.

Türkiye'de özel güvenlik hizmetlerinin en büyük alıcısı konumunda kamu kurum ve kuruluşları yer alıyor. Devlet bütçesine ilk kez 2009 yılında giren, “özel güvenlik alımı” kalemindeki meblağ 2009-2016 yılları arasında 4.5 milyar TL'yi yakalamış durumda. Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, resmi rakamlara göre Türkiye genelinde 270 bin 845 özel güvenlik görevlisinin çalıştığını belirtti.

1.404 TL MAAŞLA İŞBAŞI

Arıkan, ”Devlet 476 bin güvenlik görevlisi tahsis etmiş. Ancak bunların 270 bini resmi çalışan gözüküyor. İçişleri Bakanlığı 686 bin kişiye güvenlik elemanı kimliği vermiş. Bunun yanında 1 milyon 175 bin kişiye de güvenlik elemanı olabilir sertifikası verilmiş. Türkiye genelinde özel güvenlik çalıştırma izni alan iş yeri, kurum, kuruluş sayısı ise 67 bin 94” ifadelerini kullandı.

Arıkan'ın verdiği rakamlara göre, Türkiye genelindeki özel güvenlikçilerin sayısı 261 bin personele sahip Emniyet Genel Müdürlüğü'nü geride bırakmış durumda. Genelkurmay Başkanlığı Ocak 2017'de yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki sivil personelle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) mevcudunu er, erbaş astsubay ve subaylarla birlikte 398 bin 513 olarak açıklamıştı. Özel güvenlik sektörü, TSK'dan sonra en fazla güvenlik elemanı istihdam eden sektör konumuna yükseldi.

İş arayan gençlerin en gözde meslekleri arasına giren özel güvenlikçi olmanın maliyeti de var. Özel güvenlik kurslarının ortalama ücreti 1.500 TL'den başlarken, sertifika alıp işe başlayanlara ise 1.404 TL asgari ücretten maaş veriliyor. Bu nedenle özel güvenlik elemanları, eğitim düzeyi düşük işsiz gençler arasında en gözde meslekler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl başında yaşanan Reina saldırısının ardından artık her eğlence mekanlarında özel güvenlik uygulamasına geçildiği görülürken, terör endişesi nedeniyle özel güvenliğe olan ihtiyaç, işsiz gençler arasında en önemli istihdam kaynağına dönüşmüş durumda.

STRATEJİK NOKTALAR

Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, insan gücü, güvenlik araç gereçleri, güvenlikçi kıyafetleri de hesaba katıldığında özel güvenlik sektörünün yıllık cirosunun 30 milyar TL civarında olduğunu söyledi. Arıkan, sektörden geçimini sağlayanların sayısının ise 3 milyonu aştığına dikkat çekerken, stratejik noktalardaki özel güvenliğin yabancı ortaklı şirketlerden alınarak, yerli firmalara verilmesi gerektiğini söyledi.

Ücretlerin iyileştirilmesinde devlet aktif rol oynamalı

Türk-İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, sektörün büyümesine karşın, çalışanların sorunlarının da aynı oranda arttığını söyledi. Terör olayları güvenlik endişelerinin özel güvenliğe ihtiyacı artırdığını belirten Çağırıcı, “İnsan yaşamının her aşamasında yer alan özel güvenlikçilerin kıymeti bilinmiyor” diye çalışanların sorunlarını dile getirdi.

Maçlarda, hastanelerde her gün özel güvenlikçi arkadaşlarımız bıçaklanıyor, darp ediliyor” diyen Çağırıcı, ”Görevi başında yaralanan ve iş göremez hale gelen özel güvenlikçiler gazi sayılmıyor. Bunun yanında görev sırasında ölen arkadaşlarımız da şehit sayılmıyor. Bu konudaki yasal düzenlemenin ivedilikle yapılmasını istiyoruz. Ayrıca özel güvenliğin ücretlerinin iyileştirilmesinde devletin aktif rol oynaması gerekiyor” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları'na (DİSK) bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Serdar Arslan ise özel güvenlik sektörünün şirketleşmesi ile çalışanların emeklerinin karşılığını alamadığı, şirketlerin ise çalışanlar üzerinden kârlarını artırdığını söyledi.

Sigortamız SADECE 8 gün yatıyor

Türkiye genelinde sayıları 300 bine dayanan özel güvenlik sektörü çalışanlarını dinledik. Eğlence merkezlerinin girişlerinde özel güvenlikçi olarak çalışan Remzi Sezgin, ”Gece hayatında özel güvenlik hizmeti veren güvenlikçilerin sigortası ancak 8 gün yatıyor. Diğer günler sigorta yatmadığı için sağlık imkanlarından yararlanmada sıkıntılar yaşıyoruz. Bayan olmadan mekana müşteri almıyoruz. Bunu söylediğimizde bize silah bile çeken oluyor. Bu tür konularda insanlardan anlayış bekliyoruz” diye sorunlarını anlattı. Büyük bir güvenlik firmasının ihalesini aldığı bir banka genel merkezinin güvenliğinde çalışan Yakup C. İse, hiçbir güvencelerinin olmadığını belirterek, “Çalışma koşullarımız çok ağır. Fazla mesai ücretleri verilmiyor” diye dert yandı. Belediyede özel güvenlikçi olarak çalışan Handan K. iş bulamadığı için özel güvenlikçi olduğunu kaydederek, ”Özel güvenlik ihalesini alan bazı firmalar işi taşeron firmalara veriyor. Bunlar da genelde emekli asker ve polislerden oluşuyor. Çalışma koşullarında katı disiplin ve anlayışsızlık oluyor” şeklinde konuştu.