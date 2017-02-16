Özel sektörün dış borçları 2016’da arttı

Özel sektörün uzun vadeli dış borçları 2016'da 8.3 milyar dolar arttı.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2016 sonunda 2015 yıl sonuna göre 8.3 milyar dolar artarak 202.7 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 803 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2.1 milyar dolar artışla 24.3 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.4 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 1.2 milyar dolar artışla 4.6 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 5.6 milyar dolar arttı ve tahvil stoku da 5.7 milyar dolar oldu.

Aralık sonu itibariyle özel sektörün yurtdışından sağladığı ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 6.1 milyar dolar azalarak 14.3 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre 1 yıl içinde yapması gereken anapara geri ödemeleri de 65.8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Aralık sonu itibarıyla, 202.7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52.4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 47.6’sını da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 14.3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84.1’ini finansal kuruluşların, yüzde 15.92unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.