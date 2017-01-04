Özelleştirme Yüksek Kurulu’ndan Rönesans Enerji açıklaması

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Şanlıurfa HES'in Rönesans Enerji'ye işletme hakkının devrine onay verdi.

Özelleştirme Yüksek kurulu (ÖYK), Elektrik Üretim AŞ’ye ait Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret AŞ’ye 247.5 milyon TL bedelle işletme hakkının devrine onay verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖYK kararına göre, Rönesans Enerji’nin, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, işletme hakkı, 247 milyon TL bedelle ikinci en iyi teklifi veren Murat Hes Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye devredilecek.