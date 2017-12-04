Paşabahçe yeni mağazasını açtı

Türkiye’nin ev dekorasyon markalarından biri olan Paşabahçe, İstanbulluların alışveriş ve eğlence merkezi Marmara Forum’daki yeni mağazasını hizmete açtı. 28 Kasım’da Marmara Forum ziyaretçilerinin beğenisine sunulan mağaza, “Camda Dünya Mirası” özel koleksiyonunun yanı sıra, “Yaşam” ve “Butik” konseptli ürünleriyle meraklılarını bekliyor.

Bünyesinde yer alan deneyim noktalarına Paşabahçe Mağazaları'nı da ekleyen Marmara Forum, bundan böyle cam, seramik, porselen, ahşap, çelik sofra ve mutfak eşyalarının yanı sıra dekoratif koleksiyon parçalarının da aralarında bulunduğu binlerce Paşabahçe markalı ürüne ev sahipliği yapacak. Keyifli alışverişin yeni adreslerinden biri ve Paşabahçe'nin 47. mağazası olarak açılan yeni nokta, Selçuk Demirel, Behiç Ak, Bedri Rahmi Eyüpoğlu gibi ünlü sanatçıların fikir ve çizgilerini taşıyan “İmza” ve “Yansımalar” koleksiyonlarına ait seçili parçaları da ziyaretçilerle buluşturacak.

Modanın en yeni trendlerini, eğlenceyi, lezzeti ve yeni deneyimleri seçkin müşterilerine dünya ile aynı anda sunan, her yeni günü, herkes için heyecan dolu, taze bir başlangıca dönüştüren Marmara Forum, bir yenisini daha eklediği deneyim noktalarında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.