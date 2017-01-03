Patlıcan zam şampiyonu oldu

2016 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) en yüksek artış patlıcanda oldu. Aylık olarak en fazla düşüş gösteren ürün ise yüzde 16,64 düşüşle portakal oldu.

2016 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) en yüksek artış patlıcanda oldu. Aylık olarak en fazla düşüş gösteren ürün ise yüzde 16,64 düşüşle portakal oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı ‘Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'de 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,78 artış gerçekleşti. TÜFE’de Aralık ayında en yüksek artış gösteren ürün yüzde 60,01 ile patlıcan oldu. İkinci sırada yüzde 53,71 fiyat artışıyla yumurta gelirken üçüncü sırada yüzde 34,71 artış ile kabak yer aldı.

Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürünler şöyle gerçekleşti:

Sivri biber yüzde 26,84

Salatalık yüzde 22,03

Nohut yüzde 11,71

Kahve yüzde 8,17

Umreye gidiş ücreti yüzde 8,16

Fırınlı ocaklar yüzde 6,61

Mazot yüzde 6,06

Benzin yüzde 5,41

No-frost buzdolabı yüzde 5,26

Tavuk eti yüzde 5,15

Kargo gönderme ücreti yüzde 4,73

Elma yüzde 4,59

Kömür ücreti yüzde 4,49

Yeşil soğan yüzde 3,86

Fiyatı en fazla düşen ürün; kadın ceketi

TÜFE’de aylık olarak en fazla düşüş gösteren ürün yüzde 16,64 düşüşle portakal oldu. Kadın gömleği yüzde 8,72 düşüşle ile ikinci olurken fiyatı en fazla azalan üçüncü ürün ise yüzde 7,93 azalış ile limon oldu.

Fiyatı en fazla düşüş gösteren ürünler şu şekilde gerçekleşti:

Kadın ceketi yüzde 7,56

Çocuk kazağı yüzde 7,37

Kadın hırkası yüzde 7,15

Karnabahar yüzde 5,79

Kadın kazağı yüzde 5,68

Çocuk gömleği yüzde 4,86

Şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 4,19

Çocuk spor ayakkabısı yüzde 4,16

Erkek eşofmanı yüzde 3,30

Kadın kabanı yüzde 3,29

Maden suyu ve sodası yüzde 3,25

Pardösü yüzde 3,08

Erkek ceketi yüzde 2,98

Erkek yünlü kaban yüzde 2,89

Fındık içi yüzde 2,86

Kadın botu yüzde 2,58

Ispanak yüzde 2,29