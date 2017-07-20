Patron istemezse işçiye zam yok

11 milyon 153 bin özel sektör çalışanının zam alabilmesi işverenin insafına kaldı. Bakanlık patronun işçilere yol ve yemek ücreti vermeme konusunda da serbest olduğunu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan özel sektörde çalışan 11 milyon 153 bin işçiye zam konusunda kötü haber geldi. Çalışma Bakanlığı, özel sektördeki işçilerin maaşına zam yapılıp yapılmaması konusunda tüm yetkinin patronlarda olduğunu bildirdi. Kamuda çalışan memurlarla milyonlarca emeklinin bu yılın ikinci 6 ayında alacağı zam 3 Temmuz'da kesinleşti. Zam haberleri, özel sektörde çalışan işçileri de heyecanlandırdı. Ancak, patronlar işçilerine zam yapmayınca Çalışma Bakanlığı adeta soru yağmuruna tutuldu. Özel sektör çalışanları, patronlarının ücretlere hangi oranlarda zam yapmak zorunda olduklarını Çalışma Bakanlığı'na sordu.

YAPMAK ZORUNDA DEĞİL

Çalışma Bakanlığı, işçilerden gelen bu sorulara resmi internet sitesinden yanıt verdi. İşçi işveren ilişkilerinin iş sözleşmeleri yoluyla belirlendiğini, bu sözleşmelerin de iki taraf arasında ‘serbestçe' hazırlandığını ifade eden Bakanlık, “İşçiye ödenecek ücret konusundaki yasal düzenleme, asgari ücret uygulamasıyla sınırlıdır. Herhangi bir işçiye verilecek ücret, yürürlükte bulunan asgari ücretin altında olamayacaktır. Bunun ötesinde, ücretlerin belirlenmesi, artış zaman ve oranları konusunda herhangi bir yasal çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Bu konu iş sözleşmesi hükümleri ile açıklığa kavuşturulabilecektir” bilgisini verdi. Bakanlık, zam almadığı için işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkını kaybedeceğine de dikkat çekti.

İşçiler, Çalışma Bakanlığı'na yol ve yemek parası ödenmesi konusunda işverenlerin yükümlülüklerini de sordu. Bakanlık, bu soruya karşılık sözleşmede açıkça yazmayan ücret dışındaki ödemelerde inisiyatifin işverenlerde olduğunu bildirdi. Çalışma Bakanlığı yol ve yemekle ilgili sorulara, “Bir çalışana yol ve yemek parası ödenmesi, servis sağlanması veya işyerinde yemek verilmesi iş sözleşmesi hükümleri ile belirlenmektedir” cevabını verdi.

RAPOR İŞTEN ATMA NEDENİ

Çalışma Bakanlığı'na uzun süreli rapor alan işçilerin bu nedenle işten atılıp atılmayacağı da soruldu. Bakanlık bu soruya, “İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklar kapsamında feshi mümkün olabilmektedir” yanıtını verdi. Ancak, uzun süreli rapor dolayısıyla işten atılan işçilere, işveren tarafından kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği bildirildi.

11 MİLYON sendikasız çalışan var

Çalışma Bakanlığı'nın resmi verilerine göre halen ülke genelinde ‘işçi' statüsünde 12 milyon 699 bin 769 kişi çalışıyor. Bu işçilerin sadece 1 milyon 546 bin 565'i bir sendikaya üye olduğu için yıllık ücret zammını alma konusunda sorun yaşamıyor. Geri kalan 11 milyon 153 bin 204 işçi ise sendikasız olmaları nedeniyle ücret zammında patronun vereceği kararı bekliyor. İşsizliğin yaygın olması nedeniyle iş sözleşmeleri genelde patronların hakkını koruyacak şekilde hazırlanıyor, işini kaybetmek istemeyen işçiler ise bu sözleşmeleri imzalamak zorunda kalıyor.