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Balenciaga’nın pazar çantası 8.100 TL

İspanyol moda markası Balenciaga hasır örgü şeklindeki pazar çantalarını 2.055 Euro'dan (8100 TL) satışa çıkardı.

14:5226 Haziran 2017
Ekonomi
Balenciaga’nın pazar çantası 8.100 TL
İspanyol moda markası Balenciaga hasır örgü şeklindeki pazar çantalarını 2.055 Euro'dan (8100 TL) satışa çıkardı.

Dünyaca ünlü İspanyol moda markası Balenciaga satışa çıkardığı pazar çantalarıyla gündem yarattı. Hasır örgü şeklindeki pazar çantalarını yeniden dizayn ettiğini söyleyen firma bu ürünleri 2.055 Euro’dan (8100 TL) satışa çıkardı.

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Söz konusu çantalar Paris Moda Haftası’nda tanıtıldı. Çantaların XL boyutunda olanları, markanın resmi sitesinde 2.750 Euro ile 1.645 Euro arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Balenciaga, İspanya’nın Bask Bölgesi’nde İspanyol tasarımcısı Cristóbal Balenciaga tarafından kuruldu. Günümüzde moda dünyasının en etkili isimlerinden olan Balanciaga markası, bir çok ünlü isim tarafından tercih ediliyor.

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Son güncelleme: 15:4026.06.2017
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