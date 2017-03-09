Pegasus İzAir’in tamamını satın aldı

Pegasus, İzAir'in yüzde 29.51'ini 1.2 milyon euroya Air Berlin'den almak için anlaştı.

Pegasus, İzAir'in yüzde 29.51'ini 1.2 milyon euroya Air Berlin'den almak için anlaştı.

Pegasus Hava Taşımacılığı , Air Berlin’in elinde bulunan yüzde 29.51 İzAir hissesini 1.2 milyon euroya satın almak için anlaştı.

Satın alma anlaşmasıyla birlikte Pegasus’un İzAir’deki payı yüzde 98.63’e yükselecek ve “Air Berlin Türkiye Projesi”ne yönelik anlaşmalar da nihai olarak sona erecek.

Pegasus’un KAP’a dün gece yaptığı açıklamaya göre satın almanın tamamlanması için Ulaştırma Bakanlığı ve rekabet kurumlarının izinleri gerekiyor.

TÜRKİYE’DE ZIRHLI ARAÇ YAPMAK İSTİYORLAR

Öte yandan Alman silah üreticisi Rheinmetall, Türkiye’den gelen silah siparişlerini yerine getirmek için çabalarını güçlendirmek istiyor. Şirket, siyasetçilerden gelen eleştirilere rağmen ortaklarıyla birlikte Türkiye’de tank üretimi yapmayı hedefliyor. Rheinmetall sözcüsü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gelecekte açacağı ihalelerde Türk kamyon ve otobüs üreticisi BMC ile birlikte katılmak istediklerini ifade etti.

Die Welt gazetesi geçtiğimiz yıl yaptığı bir haberde Rheinmetall’in Türkiye’de lastik tekerlekli ve paletli zırhlı araç üretme niyetinde olduğunu yazmıştı. Stern dergisi de bugün yayınladığı haberde Rheinmetall’ın Türkiye’de üretim yapma planlarında oldukça ilerleme sağlandığını belirtti.

Sektör temsilcileri, Rheinmetall’in Türkiye’nin milli tank projesi Altay’ın üretimi için açılacak ihaleye davet edilmesini bekliyorlar.