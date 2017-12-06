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Pegasus’tan Anadolu’ya 3 yeni hat!

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen’den Bingöl ve Uşak’a, İzmir’den ise Ağrı’ya uçmaya başlayacak.

Sozcu.com.tr
12:526 Aralık 2017
Ekonomi
Pegasus’tan Anadolu’ya 3 yeni hat!
Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen’den Bingöl ve Uşak’a, İzmir’den ise Ağrı’ya uçmaya başlayacak.

Pegasus Hava Yolları, uçuş noktalarına 3 yeni Anadolu hattı ekliyor. Ocak 2018 itibarıyla açılacak yeni hatlarıyla birlikte uçuş ağını yurt içinde 38, yurt dışında 73 olmak üzere toplam 41 ülkede 111 noktaya ulaştıracak olan Pegasus; 17 Ocak’ta İstanbul Sabiha Gökçen-Bingöl, 22 Ocak’ta İstanbul Sabiha Gökçen-Uşak ve 24 Ocak’ta İzmir-Ağrı uçuşlarını başlatacak.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜJDELEDİĞİ GİBİ İZMİR-AĞRI UÇUŞLARIMIZ OCAK AYINDA BAŞLIYOR”

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, yeni hat açılışlarıyla ilgili: “Pegasus Hava Yolları olarak, uçuş ağımıza her geçen gün yeni noktalar eklemeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ağrı'da müjdelediği gibi, İzmir-Ağrı uçuşlarımız Ocak 2018'de başlıyor. Bu sayede Türkiye'nin batısı ile doğusunu kısa uçuş süreleriyle birbirine bağlayacak ve misafirlerimizi yeni uçuş noktalarına ulaştıracağız. Sabiha Gökçen-Bingöl, Sabiha Gökçen-Uşak ve İzmir-Ağrı uçuşlarımızın başlamasıyla birlikte, Ocak ayında Anadolu'ya 3 yeni hat açmış olacağız. Misafirlerimize Pegasus farkını yaşatabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

41 ÜLKEDE 111 NOKTAYA UÇUYOR
1990 yılında charter uçuşlarla havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus, 2005 yılında ESAS Holding tarafından Pegasus, yolcularını 38'i yurt içinde, 73'ü yurt dışında olmak üzere toplam 41 ülkede 111 noktaya ulaştırmakta ve İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştirmektedir.
Son güncelleme: 12:5406.12.2017
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