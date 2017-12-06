Pegasus’tan Anadolu’ya 3 yeni hat!

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen’den Bingöl ve Uşak’a, İzmir’den ise Ağrı’ya uçmaya başlayacak.

Pegasus Hava Yolları, uçuş noktalarına 3 yeni Anadolu hattı ekliyor. Ocak 2018 itibarıyla açılacak yeni hatlarıyla birlikte uçuş ağını yurt içinde 38, yurt dışında 73 olmak üzere toplam 41 ülkede 111 noktaya ulaştıracak olan Pegasus; 17 Ocak’ta İstanbul Sabiha Gökçen-Bingöl, 22 Ocak’ta İstanbul Sabiha Gökçen-Uşak ve 24 Ocak’ta İzmir-Ağrı uçuşlarını başlatacak.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜJDELEDİĞİ GİBİ İZMİR-AĞRI UÇUŞLARIMIZ OCAK AYINDA BAŞLIYOR”

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, yeni hat açılışlarıyla ilgili: “Pegasus Hava Yolları olarak, uçuş ağımıza her geçen gün yeni noktalar eklemeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ağrı'da müjdelediği gibi, İzmir-Ağrı uçuşlarımız Ocak 2018'de başlıyor. Bu sayede Türkiye'nin batısı ile doğusunu kısa uçuş süreleriyle birbirine bağlayacak ve misafirlerimizi yeni uçuş noktalarına ulaştıracağız. Sabiha Gökçen-Bingöl, Sabiha Gökçen-Uşak ve İzmir-Ağrı uçuşlarımızın başlamasıyla birlikte, Ocak ayında Anadolu'ya 3 yeni hat açmış olacağız. Misafirlerimize Pegasus farkını yaşatabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.