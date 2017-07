Peşin paraya et alamıyorlar

Yıllık 15 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşan toplu yemek sektörü, et alımındaki sıkıntıyı aşamıyor. Sebze meyvede ki değişken fiyatlara rağmen, toplam maliyetler içindeki 25 TL’lik kilogram fiyatı ile en büyük kalemi kırmızı et oluştururken, binlerce işyerin de milyonlarca kişiye yemek servisi yapan şirketler, peşin para karşılığında bile et alamıyor.

Yılda 4 bin ton kırmızı et alımı yaptıklarını ve buradaki maliyetleri tüm denemelere rağmen aşağı çekemediklerini anlatan Sofra Compass Group Türkiye CEO'su Nihat Kartal, “Biz çok denedik. Özellikle ette peşin para verelim alalım istedik. Ancak çok az alım yapabildik. Büyük firmalar kabul ediyor ancak yaptığı indirim sizi tatmin etmiyor. Bizim mutfaklarımızda et altın gibidir, en değerli olan kalem o” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ YANAŞMIYOR

Türkiye genelindeki 1.500 mutfağa giden sebze meyve için tarladan toplu alım yaptıklarını kaydeden Sofra Compass Group Türkiye CEO'su Nihat Kartal, en değişken fiyatın bu alanda olması nedeniyle doğrudan alımlara sebze meyveden başladıklarını söyledi. Etin ‘altın' gibi iş lem gördüğünü ve karkas fiyatının her yerde aynı olduğunu dile getiren Kartal, toplu et alımların da peşin parayı önerdiklerini ancak üreticinin buna yanaşmadığını kaydetti.

Kartal, “Çünkü üretici ya da satıcı indi rim yapmak istemiyor, vadeli işlem yapmaya başlamış. Eline nakit geldiği zaman bunu nasıl kullanacağını bilmiyor. Bütün planlarını buna göre ayarlamış” diye konuştu.

75 MİLYON TL'LİK ÜRÜN

Çiftçinin en büyük sıkın tısının parasını alamamak ve ekime başlarken ihtiyaç duyduğu sermayeyi bula mamak olduğunu anlatan Kartal, onlara destek olmak amacıyla çalıştıkları bir lojistik firması ile işbirliğine giderek 4 bin çiftçiden ürün aldıkları nı dile getirdi. Kartal, “Bizim çalıştığımız lojistik firmasının Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa'da depoları var. Sebze meyvelerin haricinde bu depo lara sipariş etiğimiz bakliyatlar da geliyor. Buradan bizim 1.500 mutfağımıza dağılıyor. Bizim bir yıllık satın almamız 500 mil yon TL'nin üzerinde. Doğrudan çiftçiden aldığımız alımlar ise 75 milyon TL civarında” dedi.