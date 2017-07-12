Piyasalar Yellen’in mesajlarını bekliyor

Bugün ve yarın açıklama yapması beklenen ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Yellen’ın vereceği mesajlar özellikler doların yönünün belirlenmesinde etkili olacak.

Para piyasaları FED Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarına odaklandı. Bugün ve yarın açıklama yapması beklenen ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Yellen'ın vereceği mesajlar özellikler doların yönünün belirlenmesinde etkili olacak. Yatırımcılar bir süredir, FED'in bilanço küçültme konusundaki stratejisini görmek istiyor.

DOLAR HEREKETLİ

Serbest piyasada dolar 3.6120 liradan, Euro ise 4.1210 liradan güne başladı. ABD'den gelen veri ve açıklamalara odaklanan piyasalar FED Başkanı Janet Yellen'ın bugün ve yarın yapacağı açıklamalara odaklandı. Yellen'ın konuşmasından önce para piyasalarında artan tedirginliğin etkisiyle dolar 3.6440 liraya, Euro ise 4.1527 liraya kadar yükseldi.

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Alnus Yatırım Genel Müdürü Egemen Kaya, mevduat faizlerine uygulanan yüksek oranların kurdaki hareketlenmede etkili olduğunu dile getirdi. Kaya, yabancı ve Türk mevduat sahiplerinin yüksek faizden yararlanmak için yavaş yavaş dövizlerini TL'ye çevirdiğine dikkat çekti.

Kaya, dövizdeki dalgalanmanın TL lehine yön değiştirmesi için küresel piyasalarda risk iştahının devam etmesi ve FED'in bilanço azaltma konusunda agresif olmayacağının görülmesi gerektiğini vurguladı.

Dolar günü 3.6210 liradan, Euro ise 4.1340 liradan tamamladı. Yatırımcılar bu hafta Yellen'ın açıklamalarının yanı sıra yarın ABD'de açıklanacak enflasyon ve perakende satışları da yakından takip ediyor. Enflasyondaki yükselişin sürmesi ve perakende satışlarda canlanmanın doların yükselişine destek vereceği belirtiliyor.