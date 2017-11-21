Piyasanın ateşi yükseldi

Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde borsa hızlı düşerken, dolar, 11 ayın zirvesine çıktı. Euro, sterlin, İsviçre Frangı ve altının gramı yeni rekorlara imza attı. Bono faizleri de rekor oranlara yükseldi. Piyasalardaki kara pazartesiyi andıran çalkantının, Merkez Bankası’nın dövizdeki oynaklığı kontrol etme adına vadeli döviz satım ihalelerine başladığı günde yaşanması dikkat çekti.

Tarihi zirvesi 3.9423 TL olan dolar, dün gün içinde 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 3.9296 lirayı gördü. Dış borsalarda düşüşte olan Euro ise içerde 4.6313 lirayla, sterlin 5.2030 lirayla, İsviçre Frangı 3.9643 lirayla yeni rekora imza attı. Haftaya 3.85 liradan başlayan dolar günü 3.9170 liradan, Euro ise 4.6090 liradan kapattı. Sterlin, 5.1930, İsviçre Frangı ise 3.9510 liradan kapandı. Kapalıçarşı'da altının gramı 163 TL'yi geçerek rekor tazeledi. Bir zirve de 10 yıllık tahvil faizlerinde gerçekleşti. Türk Lirası cinsinden 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi sert yükselerek yüzde 13.01 ile rekor seviyeyi gördü. Döviz ve faiz cephesindeki sert yükseliş, Borsa İstanbul'da da sert düşüşe yol açtı. Gün içinde en düşük 103 bin 600 puanı gören BIST 100 endeksi yüzde 2.19 kayıpla, 103 bin 911 puandan kapandı.

MERKEZ'IN DOLARI 4.13 TL

Merkez Bankası'nın, reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla dün ilk kez açtığı TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine iki katı teklif geldi. Merkez'in açıkladığı takvime göre dün 150 milyon dolar tutarında bir ay vadeli, 100 milyon dolar tutarında 3 ay vadeli ve 100 milyon dolar tutarında 6 ay vadeli ihale gerçekleştirildi. TL uzlaşmalı dolara 637 milyon dolarlık teklif geldi. İhalede ortalama fiyat 3.9452, en düşük fiyat 3.9350, en yüksek fiyat 4.0198 oldu. 3 aylık ihalede ise en düşük fiyat 4.1280 TL oldu.