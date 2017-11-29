Plus X Award’da Vestel’e ödül

Vestel, Plus X Award’dan 10 farklı ürünüyle “En Yenilikçi Marka” ödülünü kazandı.

Vestel, dünyanın en iyi markalarının yarıştığı Plus X Award'da yılın en yenilikçi markası seçildi. Vestel, telekomünikasyon ürün grubunda ‘En Yenilikçi Marka' ödülüne layık görüldü.

Plus X Award, 14 yılı aşkın süredir düzenleniyor ve her yıl teknoloji, spor ve yaşam alanlarında dünyanın önde gelen markalarını ödüllendiriyor.

Yarışmaya katılan markaların ürünlerinde aranan en önemli özellikler, yüksek kalite, uzun ömürlülük ve yenilikçi yaklaşıma sahip olması. Plus X Award, yarışmaya katılan şirketlerin inovatif yaklaşımlarını cesaretlendirerek gelişmelerini ve inovasyon alanında rekabet güçlerini artırmalarını destekliyor.