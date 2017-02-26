Porsiyonlar küçüldü ama kimse vazgeçmedi

Başta fıstık olmak üzere ham madde fiyatlarında yaşanan yükseliş, tatlı sektöründe porsiyonları küçülttü. Ancak vatandaşların tatlıdan vazgeçmemesi nedeniyle sektör her yıl yüzde 10 büyüyor

Başta fıstık olmak üzere ham madde fiyatlarında yaşanan yükseliş, tatlı sektöründe porsiyonları küçülttü. Ancak vatandaşların tatlıdan vazgeçmemesi nedeniyle sektör her yıl yüzde 10 büyüyor

AYDIN DEMİR

Sofraların vazgeçilmezi tatlı sektörü tahin, reçel, helva, baklava, pekmez ve çikolata dahil 20 milyar TL büyüklükle Türkiye ekonomisinde lokomotif sektörlerden biri haline geldi. Fıstık fiyatlarındaki artış ve ekonomide yaşanan durgunluk tatlıya olan ilgiyi azaltmadı. Porsiyonlar küçülse de her gelir grubundan vatandaş tatlı keyfinden asla vazgeçemiyor.

Türkiye'de günlük ortalama bin ton baklava tüketilirken, tatlı sektörünün başkenti olarak kabul edilen Gaziantep'ten otobüs, VE uçakla Türkiye geneli ve dünyaya baklava gönderiliyor.

İLGİ HİÇ AZALMIYOR

Türk insanının en önemli lezzetlerinden olan tatlıcılık sektörü son yıllarda fabrikasyon üretime de geçerek vites büyüttü. Tatlı sektörünü yerinde incelemek için ilk durağımız Susam Tahin Helva ve Reçel Üreticileri Derneği (SUTHER) Başkanı Necati Göksu oldu. Geleneksel lezzetlere son yıllarda ilginin çok yüksek olduğu bilgisini veren Göksu, dernek çatısı altında olan üreticilerin yılda ortalama 2 milyar dolar ciro yaptıklarını söyledi. Sektörün yılda yüzde 10 büyüdüğü bilgisini veren Göksu, Türkiye'de tatlı üreticisi firma sayısının irili ufaklı firmalar dahil 30 bini aştığını anlattı. Tatlı sektörünün özellikle fıstık, şeker ve tahin fiyatlarındaki artıştan doğrudan etkilendiğini anlatan Göksu, “Hammadde fiyatlarındaki aşırı dalgalanma zaman zaman üreticileri zor durumda bırakabiliyor. Her gelir grubuna uygun tatlı var. Kilosu 10 lira ile 90 TL arasında değişen fiyatlarda tatlı var. Fiyatlardaki artışla birlikte porsiyonlar küçülse de kimse tatlıdan vazgeçmez” diye konuştu.

ELEMAN SIKINTISI YAŞIYORUZ

Sektörün yetişmiş eleman açığı bulunduğuna dikkat çeken Göksu, tatlı sektörünün yetişmiş eleman ve usta bulmakta zorlandığını vurguladı. Göksu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstihdam politikalarında sektörün kalifiye ve ara eleman ihtiyacı dikkate alınırsa daha çok kişiye iş imkanı sağlarız. Bu alanda usta yetiştirecek eğitim kurumlarının sayısını artırmak gerek. Tatlı sektörü yatırım bakımından girişimcilere büyük fırsatlar sunuyor. Sektörün geleceği parlak ve kaliteli üretim yapan çağın gereklerine uygun yatırımlar yapan firmalara fırsatlar her zaman mevcut.”

Tatlı yiyin zayıflayın

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 7 yerde üretim yapan Okyay Tahin Helva Başkan Yardımcısı Ahmet Okyay, tahin ve helvanın Orta Asya'dan bu yana Türkler'in vazgeçilmez besin kaynakları arasında yer aldığına dikkat çekerek, “Geleneksel besin kaynağımız tahin ve helvaya ilgi arttı. Tahin ve helvanın ham maddesi susamdır. Susamın sindirimi kolaylaştırdığı ve güç verdiği bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Artık insanlar tatlı yiyerek de zayıflayabiliyor” dedi.

Baklava zararlı olsa Antep'te insan kalmazdı

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, son dönemde bazı profesörlerin baklavaya karşı bilimsel dayanağı olmayan açık bir savaş açtığını söyledi. Yıldırım, “Diplomasını kötüye kullanan bazı profesörler, ‘baklava zararlı, kilo yapar' diye sektöre savaş açtı.

Biz inanıyoruz ki, bu profesörler gizli gizli baklava tüketiyor. Baklava sağlığa zararlıysa, en çok baklavanın tüketildiği Gaziantep'te insanların telef olması gerekiyordu. Oysa en sağlıklı insanlar Gaziantep'te” dedi. Birkaç ay önce 50 lira olan Antep Fıstığı'nın kilosunun 90 liraya çıktığını aktaran Yıldırım, “Spekülatörler fiyatı yükseltiyorlar. Devlet önlem almalı” dedi.

İYİ BAKLAVA NASIL ANLAŞILIR?

Baklava denince ilk akla gelen isimlerden olan Gaziantepli İmam Çağdaş'ın 4. kuşak temsilcisi Burhan Çağdaş, iyi baklavanın sırrını paylaştı. Çağdaş şunları söyledi:

“Kaliteli baklavada kesinlikle nişkoz şekeri kullanılmaz. Yağ olarak ise tereyağı kullanılmalıdır. Hamuru mümkün olduğunca ince açılmalı. Baklava ağızda dağılıyorsa iyi ve kaliteli olduğunu anlarsınız. Tüketici öncelikle baklava alırken, altın sarısı renginin olup olmadığına bakmalı. Sonraki aşamada bir dilim baklavayı tadarak, ağızda dağılıp dağılmadığına bakarak kalitesini anlayabilir.”

FISTIK YERİNE BEZELYE KONUYOR

SUTHER Başkanı Necati Göksu, sektörün en büyük probleminin merdiven altı tatlı üreticileri olduğunu dile getirdi. Kilosu 5-10 liraya çarşıda pazarda baklava satıldığına dikkat çeken Göksu, “Bu fiyatla üretim yapmak mümkün değil.

Bakıyorsunuz baklavanın içinden fıstık yerine bezelye, şeker yerine tatlandırıcı çıkıyor. Vatandaşlar ürünü satın alırken fiyatından ziyade kalitesine bakmalı. Halkın sağlığıyla oynayanlara karşı denetimler sıkılaştırılmalı” ifadelerini kullandı.