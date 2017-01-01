Projesi olana kitle fonu geliyor

İş fikri veya projesi olup bankalardankredi bulamayan girişimcilerin internetüzerinden para toplamalarının önünüaçan “kitle fonu” sistemi mevzuata giriyor.

Hükümet, son dönemde dünya genelinde yaygınlaşan kitle fonlaması sisteminin Türkiye'de de kurulmasını sağlayacak Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapan yasa tasarısını Meclis'e sundu. Toplam 8 maddeden oluşan tasarı, internet üzerinden kitle fonlaması sistemiyle para toplayacaklara hem teşvik hem de kolaylıklar getiriyor. Türkiye'de ilk kez mevzuata girecek kitle fonlamasından yararlanacak girişimciler, borsa yoluyla hisseleri halka arz edilen şirketler gibi ağır yükümlülüklere tabi tutulmayacak. Kitle fonlaması yoluyla kaynak toplayan girişimciler halka açık ortaklık ve ihraççı tanımı dışında bırakılacak.

BİRÇOK ÜLKEDE VAR

Dünya genelinde özellikle 2012 yılından itibaren giderek yaygınlaşan kitle fonlaması halen İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD gibi bir çok ülkede yasal olarak uygulanıyor. Tasarı gerekçesinde, bu sistemin Türkiye'de de tasarrufların artırılması ve kalkınmayı destekleyecek girişimcilerin finansmana daha

kolay ulaşması amacıyla hayata geçirileceği belirtildi. Tasarıda kitle fonlamasının tanımı, “Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla SPK tarafından belirlenecek esaslar dahilinde

kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması” şeklinde yapıldı.

KÜÇÜK KÜÇÜK PARALAR

Tasarının gerekçesinde, yeni nesil bir finansman aracının mevzuata gireceği belirtilirken bu sistem sayesinde tek başına kayda değer bir etki yaratmayacak, çok sayıda kişinin ufak meblağlarla bir girişimi internet siteleri üzerinden fonlayabileceği veya girişimcilere bağış yapabileceği belirtildi. Tasarıyla, yetkilendirilecek kitle fonlaması platformlarının işlettikleri internet siteleri vasıtasıyla girişimcinin kitleye, kitlenin girişimciye erişimini sağlayacak yatırım ortamının sağlanmasına dönük düzenlemeler hayata geçmiş olacak. Düzenlemeyle, kamu maliyesine yük getirmeden başta teknoloji odaklı yatırımlar olmak üzere tüm sektörlerde erken aşama finansmana ihtiyaç duyan girişimci sayısı ve bunların finansmana erişiminin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.