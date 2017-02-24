Promosyon için tüm şartlar kaldırıldı

Emekliye 300-450 TL arası banka promosyonu verilecek olması vatandaşı heyecanlandırdı. Fakat daha sonra Sozcu.com.tr'nin defalarca gündeme taşıdığı haberlerde bankaların sunduğu şartların vatandaşı zarar ettireceği ortaya çıktı, konu çeşitli TV ve gazetelerde de yayılarak gündem oldu. Bunun üzerine yetkililer uygulamadan geri adım atarak bankaların otomatik ödeme talimatı verme ve kredi kartı alma gibi promosyon şartlarını kaldırdığını belirtti.

Emekliye 300-450 TL arası banka promosyonu verilecek olması vatandaşı heyecanlandırdı. Fakat daha sonra Sozcu.com.tr'nin defalarca gündeme taşıdığı haberlerde bankaların sunduğu şartların vatandaşı zarar ettireceği ortaya çıktı, konu çeşitli TV ve gazetelerde de yayılarak gündem oldu. Bunun üzerine yetkililer uygulamadan geri adım atarak bankaların otomatik ödeme talimatı verme ve kredi kartı alma gibi promosyon şartlarını kaldırdığını belirtti.

Türkiye İşverenler Sendikası’nın (TİSK) etkinliğine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada emeklinin promosyon almasında bankaların tüm şartlarının kaldırıldığını açıkladı.

Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere promosyon ödemelerinin şartlarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

“Bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, ‘Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.’ (Bankalar) Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrağı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Bugün biz gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Emeklilerimizden promosyonla ilgili ‘Ben maaşımı 3 yıl süresince bu bankadan çekmek istiyorum’ protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler, dün akşam yaptığımız görüşmelerden sonra. Dolayısıyla bürokrasi yok.”

BANKALAR NE İSTİYORDU?

Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada emeklilerin promosyon ödemesi alması için iki otomatik ödeme talimatı vermesi şart koşulmuştu. Ayrıca emekli banka müşterisinin promosyon alabilmesi için üç yıl bankada kalma şartı dışında kredi kartı alması veya kredili mevduat hesabı açtırması gerekiyordu.

ESKİ DÜZENLEME NEDEN EMEKLİNİN LEHİNE DEĞİLDİ?

Kredili mevduat hesabı açacak emeklilerin eksi bakiyeye düşüp faiz ödeme riski bulunuyordu. Otomatik ödeme talimatı vermeleri emeklilerin eksi bakiyeye düşme ihtimalini artıracaktı. İşçi, Memur, BAĞ-KUR Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz promosyon ödemelerinden üç yıl sonunda emeklinin 354 TL zarar edeceğini belirtmişti. Öte yandan her bankanın müşterilerinden promosyon ödemesi için benzer şartlar talep etmesi kartel oluşturdukları iddiasıyla rekabet hukuku açısından da tartışma yaratıyordu.

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