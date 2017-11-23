Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun

Koç Üniversitesi tarafından, Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan “Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası”nın bu yıl ikincisi takdim edildi. Ödül, makroekonomik büyüme ve kalkınma, çalışma ekonomisi ve politik ekonomi konularında çığır açan katkıları nedeniyle Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun oldu.

Koç Üniversitesi tarafından, başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirerek, bilime hizmet etmek amacıyla başlatılan Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, bu yıl iktisadi, idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk kategorisinde verilen ödüle, uluslararası alanda ekonomiye yaptığı katkılar nedeniyle Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun lâyık görüldüğünü açıkladı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Daron Acemoğlu ödülünü, Koç Holding ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un elinden aldı. Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen 2017 yılı Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Ödül Töreni'ne, Koç Ailesi üyeleri, bilim ve akademi çevreleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın ikincisini gelişmiş, müreffeh ve aydınlık bir dünyanın oluşumuna önemli katkılarda bulunması nedeniyle dünyaca ünlü bir bilim insanına vermekten büyük gurur duyduklarını belirtti. Dünya çapında ses getiren ve diğer araştırmacılara ilham veren çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu kutladığını belirten Ömer M. Koç, “Bundan sonraki çalışmalarında da büyük başarılarla adından söz ettireceğine yürekten inanıyorum. Kendisini candan kutlarım.” dedi.

Koç Üniversitesi'nin kuruluş fikrinin Koç Holding'in Kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından ortaya atıldığını hatırlatan Ömer M. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurulduğu günden bu yana da Koç Üniversitesi'ni dünyanın önde gelen akademik kuruluşları arasına katmak için tüm imkânlarını seferber eden Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç'a, huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.”

ÖMER M. KOÇ: KOÇ ÜNİVERSİTRESİ HÜR VE İLERİCİ DÜŞÜNCENİN ÇEKİM MERKEZİ

Rahmi M. Koç'un bilime ve bilimsel çalışmalara verdiği bu desteğin “Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası” ile daha ileriye taşınacağına yürekten inandığını kaydeden Ömer M. Koç, Koç Üniversitesi'nin kuruluşuyla ilgili şu bilgiyi aktardı: “Rahmetli Vehbi Koç'un ileri görüşlülüğü, ‘Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur…' sözlerinin altındaki felsefeyle buluşmuş ve bir üniversite kurma fikri oluşmuştu. Amacımız, ülkemizde uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve tarafsız düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip yetkin mezunlar verecek; özgür düşünce ile bilimin sınırlarını ilerleterek, Türkiye ve insanlığa hizmet edecek örnek bir üniversite kurmaktı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır…” sözünü kendimize şiar edinerek temelini attığımız Koç Üniversitesi, yıllar içinde bilimsel ve akademik çalışmalarıyla hür ve ilerici düşüncenin çekim merkezi haline geldi. Yola çıkarken belirlediğimiz hedeflerimizden taviz vermeden, görevlerimizi aksatmadan 24 yıldır çalışıyor, ülkemizin ve dünyanın en iyi eğitim kurumları arasındaki yerimizi her geçen yıl sağlamlaştırıyoruz.

Önümüzdeki sene, 25'inci yılını kutlayacak olan Koç Üniversitesi 7 fakülte, 20 araştırma merkezi, 5 araştırma ve eğitim forumu, 132 laboratuvar ve Koç Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Türkiye'nin en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından biri haline geldi. Umuyorum 50. kuruluş yılında da, kendi coğrafyamızda ve dünyanın geri kalanında üniversitemizin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan bahsetmek üzere yine bir araya gelebiliriz. Bu vesileyle, üniversitemiz mütevelli heyet başkanlığı görevi boyunca bilime olan inancı ve açık görüşlülüğü nedeniyle Sayın Rahmi M. Koç'a ve onun bu güçlü gayretine üstün çalışmalarıyla destek veren akademik ve idari kadromuza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

PROF. DR. İNAN: GELECEĞİN BULUŞLARI DİSİPLİNLERARASI KESİŞMELERDE ORTAYA ÇIKACAK

Törende konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan da, geçen yıl fen, mühendislik ve tıp alanlarında verilen ilk madalyanın sahibinin Kaliforniya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aydoğan Özcan olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Umran İnan, ikincisi verilen madalyanın bu sene, “İktisadi, idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk” alanlarında Türkiye'nin yetiştirdiği, yurtiçinde veya yurtdışında evrensel bilgi birikimine üst düzeyde katkıda bulunmuş olan ve 50 yaşını aşmamış bir bilim insanına takdim edildiğini söyledi.

Geleceğin en önemli buluşlarının sosyal, insani bilimler ile temel bilimler, mühendislik ve tıp alanlarının kesişmelerinde ortaya çıkacağını belirten Prof. Dr. Umran İnan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de Koç Üniversitesi'nde kuruluşumuzdan bu yana disiplinlerarası çalışmalara odaklanıyoruz. Öğrencilerimizin özellikle son senelerde artan çift anadal tercihlerinde birbirine daha dikey seçimler, örneğin bir mühendisin psikoloji veya felsefe okumasını, ekonomi okuyan bir öğrencimizin görsel sanatlara ilgi duymasını teşvik ediyor, bu heves ve heyecanların en iyi şekillerde yakalanabilmeleri için her türlü imkânı sağlıyoruz.

Bu sene madalya alan bilim insanı da, sosyal bilimler, doğa bilimleri ve teknoloji örtüşmelerindeki argümanları ve 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan eşitsizliğin kökeni hakkında öne sürdüğü teorileri ile yeni ufuklar açan bir isim…

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nı Prof. Dr. Daron Acemoğlu'na makroekonomik büyüme ve kalkınma, çalışma ekonomisi ve politik ekonomi konularında çığır açan katkılarına istinaden takdim etmekten olağanüstü gurur duyuyoruz. Daha önce de birçok önemli ödüle layık bulunmuş olan Sayın Daron Acemoğlu'nu huzurlarınızda en içten duygularımla tebrik ediyor; bundan sonra da büyük bir verimlilikle sürdüreceği başarılı çalışmalarının her zaman takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.”

Törende, Prof. Dr. Daron Acemoğlu hakkında kısa bir film de gösterildi.

DÜNYACA ÜNLÜ AKADEMİSYENLER SEÇİCİ KURULDA GÖREV YAPTI

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'na aday olacak bilim insanları, Koç Üniversitesi tarafından çeşitli bilim dallarında uzman isimlerden oluşan beş kişilik Seçici Kurul üyeleri tarafından belirlendi. Bu yılki Seçici Kurul'da, dünyanın en önemli kurumlarından, Prof. Dr. Dani Rodrik (Harvard Üniversitesi), Prof. Dr. Yasemin Soysal (Essex Üniversitesi), Prof. Dr. Seyla Benhabib (Yale Üniversitesi), Prof. Dr. Gülrü Necipoğlu – Kafadar (Harvard Üniversitesi) görev yaptı. Başkanlığını Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın yaptığı Seçici Kurul tarafından belirlenen adayların çalışmaları Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ne bildirildi. Mütevelli Heyeti bu değerlendirmeler ışığında seçimi gerçekleştirdi.