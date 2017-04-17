Referandum sonrası borsada son durum

Referandumdan sonra borsa İstanbul güne hafif yukarıda başladı. 93 bin eşiğinin geçilmesiyle tarihi rekor kırması beklenen BIST 100 endeksinde referandum sonrasında yükselişte ve düşüşte olan hisseler dikkat çekiyor. Saat 13:18 itibariyle Borsa İstanbul 100, 90 bin 850 puandan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksinin tarihi rekoru 93.398,33 puan.
İşte saat 12:48 itibariyle Borsa’da en çok yükselen 5 hisse:
1 İnfo Menkul Değerler, 2 Hürriyet Gazetecilik, 3 Doğan Holding, 4 Martı Otelleri, 5 Lüks Ticaret (Üçüncü sütun hisselerdeki değişim oranını gösteriyor)
Saat 12:48 itibariyle Borsa’da en çok düşen 5 hisse:
1 Kardemir Çelik, 2 BİM, 3 Turkcell, 4 Alcatel, 5 Tofaş (Son sütun hisselerdeki değişim oranını gösteriyor)