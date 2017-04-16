Referandumdan sonra dolar ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan verilerine göre cuma günü 3.73'ü gören dolar Asya piyasalarında 3.63 seviyesine kadar indi. Dolar cuma gecesi ilginç bir şekilde yükselmişti.

Analist Gizmen Nalbantlı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada doların bundan sonraki seyri için siyasal tansiyon seviyesinin önemli olduğunu belirtti. Nalbantlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Referandumdan evet çıkması ile haftaya TL pozitif bir başlangıç yapacağız.

Asya piyasasında Dolar/TL şuanda 3.63 seviyesinden işlem görüyor. 3.58-3.60 önemli destek bölgesi. Genel olarak 3.55-3.60 bölgesinin altında kapanışlar TL'deki değer kazanma sürecinin devam etmesini sağlayacaktır.

Ancak 3.55-3.60 bölgesinden daha önce olduğunu gibi tekrar alım gelebilir. Referandum sonrasındaki süreç, açıklamalar ve tansiyon kur üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

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