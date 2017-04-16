Referandumdan sonra dolar ne kadar oldu?

Analist Gizmen Nalbantlı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada doların bundan sonraki seyri için siyasal tansiyon seviyesinin önemli olduğunu belirtti. Nalbantlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Referandumdan evet çıkması ile haftaya TL pozitif bir başlangıç yapacağız.
Asya piyasasında Dolar/TL şuanda 3.63 seviyesinden işlem görüyor. 3.58-3.60 önemli destek bölgesi. Genel olarak 3.55-3.60 bölgesinin altında kapanışlar TL'deki değer kazanma sürecinin devam etmesini sağlayacaktır.
Ancak 3.55-3.60 bölgesinden daha önce olduğunu gibi tekrar alım gelebilir. Referandum sonrasındaki süreç, açıklamalar ve tansiyon kur üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
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