Rekabet Kurumu dört gün kutlama yaptı iddiası

CHP Milletvekili Rıza Yalçınkaya, “Kurumun üst yönetiminin, eş ve yakınları ile 5 yıldızlı otelde kaldıkları makam araçlarıyla AVM’ye gittikleri, Boğaz’da tur düzenledikleri” iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Rekabet Kurumu'nun 20. yılı dolayısıyla yapılan kutlamaları Meclis gündemine taşıdı. Yalçınkaya'nın iddiasına göre merkezi Ankara'da bulunan kurumun yıldönümü kutlamaları İstanbul'da yapıldı. Kurumun üst düzey yöneticileri ve aileleri, 4 gün boyunca lüks otelde kalıp tekne turları yaparak kurulun kuruluş yıldönümünü kutladı.

CHP'li Rıza Yalçınkaya “Üst düzey yöneticilerin, 4 gün süren etkinliğe yakınlarıyla katılıp Boğaz'da yat turu, makam araçlarıyla AVM gezisi yaptığı doğru mu?” diye sordu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi veren CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen kutlamalara ilişkin şu soruları yöneltti:

Rekabet Kurumu'nun gerçekleştirdiği bu zirveye, kurum adına her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere hangi görev unvanında kişiler katılmıştır?

Bu zirvenin maliyeti ne kadardır ve nereden karşılanmıştır? Harcama giderlerinin kalemleri nelerdir?

Kurum yöneticilerinin bu zirveye eş, dost ve yakınları ile katıldığı iddiası doğru mudur?

Katılmışlar ise bu kişilerin zirveye katılımlarının gerekçesi nedir?

Zirveye hangi yönetici eş, dost ya da yakını ile katılmıştır? Bu kişilerin ulaşım, konaklama ve diğer masrafları nereden karşılanmıştır?

Zirveye, Ankara'ya uçakla gitmelerine rağmen makam araçlarını Ankara'dan boş olarak zirveye getirten yönetici ya da yöneticiler var mıdır? Var ise bunun gerekçesi nedir ve bu kişiler kimlerdir?

4 gün süren zirve kapsamında, İstanbul Boğazı'nın en lüks otelinde eşli olarak bir tatile dönüştüğü öne sürülen bu etkinlik çerçevesinde, üst düzey yöneticilerin eşlerine lüks bir yatla Boğaz turu yaptırıldığı, makam araçları ile şehir turu ve alışveriş olanağı sağlandığı iddiası doğru mudur?

Vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ortada iken, iddialara konu zirve için herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

Başlatılmış ise sonuçları nelerdir?