Reuters dijital medya raporunu açıkladı

Reuters'ın hazırladığı dijital medya raporuna Sözcü'nün performansı dikkat çekti. Geleneksel medyada en çok takip edilen dokuzuncu (gazeteler arasında ikinci), internette ise en çok takip edilen dördüncü yayın organı oldu. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları komşu Yunanistan'la beraber haberden en uzak durmak isteyen toplum oldu.

Oxford Üniversitesi bünyesindeki Reuters Enstitüsü, Digital Media 2017 araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Raporda Türkiye’ye de geniş bir yer ayrılırken dijital medyanın reklam gelirlerinin arttığına basılı medyanın ise gelirlerinin azaldığına dikkat çekildi.

Buna göre Türkiye’de 2016 yılında basılı medyanın ilan gelirleri yüzde 14.8 düşerken dijital ilan gelirleri yüzde 24.2 arttı. Reklam pastasında yüzde 51.2’lik televizyondan sonra dijital ikinci sıraya yerleşti.

ANA AKIMIN İÇİNDE BÜYÜYOR

Raporda büyük internet haber sitelerinin ana akım basılı medyanın bünyesinde faaliyet gösterdiği vurgulandı. Hürriyet ve Milliyet Gazeteleri buna örnek gösterilirken televizyonlar bünyesinde faaliyet gösteren NTV ve CNN Türk’ün online versiyonlarından da bahsedildi.

Dijital doğumlu haber platformlarından Mynet, Haberler ve Ensonhaber de erişimi yüksek platformlar olarak sınıflandı.

Yayın hayatına dijital olarak başlayan Odatv, T24, Diken ve Bianet gibi dijital doğumlu platformların her geçen sene arttığı vurgulandı.

SÖZCÜ GAZETEDE İKİNCİ İNTERNETTE DÖRDÜNCÜ

Duvar, Karınca, Webiztv ve 140journos gibi sitelerin yükseliş içinde olduğundan bahsedildi.

Reuters’ın Türkiye için yaptığı araştırmada televizyon-radyo-basılı medya grubu ve online medya için ölçümler yapıldı.

Çalışmanın Türkiye televizyon-radyo-basılı medya ölçümleri bölümünde katılımcıların yüzde 51’i haberleri haftalık olarak Fox TV’den takip ettiklerini belirtti. CNN Türk ikinci sırayı, (%45) NTV (%42) ile üçüncü sırayı aldı. Sözcü Gazetesi ise geleneksel medya araçları arasında en çok takip edilen ikinci gazete oldu. Sözcü’nün TV’lerle ile birlikte olan sıralaması ise 9 oldu.

Reuters’ın çalışmasına göre online medyada vatandaşların en çok takip ettiği platform CNN Türk’ün internet sitesi ve Mynet oldu. Onları Hurriyet.com.tr ve 2012 yılında kurulan Sozcu.com.tr izledi. Reuters’ın çalışmasına katılanların yüzde 27’si internet üzerinde reklam görmek istemedikleri için Ad-Blocker kullandıklarını açıkladı.

SÖZCÜ’DE GÜVEN VE YORUM ÖNE ÇIKIYOR

Çalışmada Sözcü okurlarına neden gazetelerini tercih ettikleri soruldu. Ankete katılanların yüzde 39’u öncelikle güvenilir haber için, yüzde 36’sı öncelikle karışık olayları iyi açıkladığı için, yüzde 40’ı öncelikle olayları yorumlayış biçimi için, yüzde 24’ü ise öncelikle eğlenceli bulduğu için satın aldığını belirtiyor.

İKİ KİŞİDEN BİRİ OKUDUĞU HABERE GÜVENMİYOR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yüzde 46’sı okudukları haberlere güvendiklerini belirtiyor.

FACEBOOK’TAN HABER TAKİBİ YAPIYORUZ

Ankete katılanların yüzde 54’ü Facebook’u haber takibi için kullandığını belirtirken, yüzde 32’isi Youtube’u yüzde 25’i Twitter’ı, yüzde 25’i Whatsapp’ı yüzde 17’si ise Instagram’ı haber takibi için kullanıyor.

Rapordan kısa kısa…

Anket Türkiye’de 2005 kişiyle yapıldı.

Türkiye’de dört akıllı cep telefonundan biri mobile push servislerini kullanıyor.

Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 46’sı internetten haber okumak için para vermeyeceklerin belirtiyor. Kullanıcılar zaten elektronik cihazları alırken para verdikleri için tekrar ödeme yapmak istemiyor.

Türkiye ve Yunanistan’da yaşayan vatandaşlar haberden en uzak duran kişiler olarak dikkat çekiyor. Ankete katılanların yüzde 57’si iki ülkede de haber okumaktan uzak duruyor. Bu alanda dünya şampiyonluğunu paylaşıyorlar. Japonya yüzde 6’lık oranı ile haberden en az uzak duran toplum.

Dünya genelinde araştırmaya katılan kullanıcılar haberden uzak durma sebeplerini ‘üzerimde negatif etki’ oluşturuyor diyerek açıklıyor.

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