Reza’nın eniştesinin yeğeninin mal varlığına el kondu

Reza Zarrab hakkında başlatılan ‘casusluk’ soruşturmasında mal varlığına el konulan 23 kişi arasında bulunan ‘Omid Mohagilegh Eromi’nin, Zarrab’ın eniştesi Behram Eromi’nin aile şirketi NAB Holding’in küçük hissedarı ve yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi’nden Veli Sarıboğa’nın haberine göre; Reza Zarrab hakkında başlatılan ‘casusluk' soruşturması kapsamında 23 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Mal varlıklarına el konulmasına karar verilenler arasında Omid Mohagilegh Eromi de bulunuyor. Geçen hafta sonu “Evrak yakılıyor” ihbarı üzerine polis Eromi Ailesi'nin ortak şirketi NAB Holding'in Sarıyer Kireçburnu'ndaki merkezine operasyon düzenledi. Cumartesi günü sabah saatlerinden gece yarısına kadar binada arama yapıldı ve muhasebe yetkilisi gözaltına alındı. Holdingin Zarrab'la bağlantılı olduğu belirtildi ancak şirket yöneticileri ticari ilişkilerinin bulunmadığını ileri sürdü.

‘ZARRAB İLE TİCARİ BİR İLİŞKİM YOK'

Mal varlığına el konulan şirket yöneticisi Omid Mohagilegh Eromi, yaşananlardan rahatsız olduğunu belirterek, “Bir yanlışlık olmuş olabilir. Benim ve şirketimizin Zarrab'la ticari hiçbir ilişkisi ve bağlantası yoktur. Kendisini de son on yılda bir iki kez görmüşümdür. Bu görüşmeler de davetlerde karşılaşma şeklinde olmuştur. Kendisiyle ne iş ilişkimiz ne de samimiyetimiz vardır” dedi.

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BEHRAM EROMİ ZARRAB'IN ENİŞTESİ

NAB Holding'in Yönetimi Kurulu Başkanlığı'nı Omid Mohagilegh Eromi'nin amcası Behram Eromi yürütüyor. Behram Eromi ise Reza Zarrab'ın ablası Şeyda Eromi ile evli. Mal varlığına el konulmasına karar verilen Omid Mohagilegh Eromi ise holdingin kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Nadir Eromi'nin oğlu. Holding'in de küçük hissedarı ve yönetim kurulu üyesi. NAB Holding AŞ'nin 1 Temmuz 2015 tarihinde yapılan genel kurulunda, Behram Eromi, oğlu Amir Mohaglegh Eromi, Nadir Eromi ve oğlu Omid Mohaglegh Eromi, 3 yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Büyük hissedar Behram Eromi ile kardeşi Nadir Eromi'nin birinci derece, Omid ile Amir Eromi'nin ise ikinci derece imza yetkilisi olmasına karar verildi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de uluslararası ticari ilişkileri bulunan NAB Holding aynı zamanda Bakü Bank'ın büyük hissedarı.

SHAHRAM EROMİ YÖNETİMDEN AYRILDI

OMID Mohagilegh Eromi'nin bir diğer amcası Shahram Eromi'nin Reza Zarrab'la bağlantılı olduğu iddia edilmiş, Shahram'ın da Zarrab ile aynı dönemde ‘istisnai' yoldan Türk vatandaşlığına geçen isimler arasında yer aldığı ileri sürülmüştü. İddiaların ardından Sahahram Eromi, NBA Holding yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştı.

ZARRAB ABLASIYLA TURİZM İŞİNE GİRMİŞTİ

Zarrab, ablası Şeyda Eromi ile turizim otelcilik işine girmiş, 2013'ün mayıs ayında birlikte, ‘Arkla Otelcilik ve Turizm AŞ'yi kurmuştu. Zarrab, iki kez sermaye artışının ardından 135 milyon sermayeye ulaşan şirketin yönetimini önce ablasına bıraktı. Amerika'ya gitmeden önce de abisi Can Zarrab'a devrettiği belirtildi. Can Zarrab da kardeşi Reza Zarrab ile aynı dönemde ‘istisnai' yoldan Türk vatandaşı olmuştu. Şirket, Fındıklı'daki Ak Sigorta binasını 72 milyon dolara satın almıştı.

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ÖDENMİŞ SERMAYESİ 100 MİLYON TL

NAB Holding AŞ'nin resmi internet sitesine göre, NAB Holding'in temelleri 1988 yılında NAB Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin kurulmasıyla atıldı. 2008 yılında tüm faaliyetler holding çatısı altında birleşti. 1988 yılında tüketici elektroniği ile başlayan şirket faaliyetleri 1995- 2000 yılları arasında otomotiv ve bankacılık sektörü, 2001- 2007 yılları arasında leasing ile devam etti. Holdingin ödenmiş sermayesi 100 milyon TL.

ZARRAB SORUŞTURMASINDA GÖZALTI SAYISI 17'YE ULAŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab hakkında yürütülen soruşturmada, yeni yakalananlarla birlikte gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ABD'deki davada tanık olarak yer alan Reza Zarrab ve yakınlarının, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme” gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti.

Başsavcılığın, şüpheli Zarrab'ın mal varlıklarını yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğuna dair de bazı bulgulara ulaştığı öğrenildi. Bu kapsamda Zarrab'ın yanında çalışan ve ABD'deki davaya evrak gönderdiği iddia edilen şüpheliler Sinem A., Regaip A. ve Mustafa H. ile İran uyruklu Sara M. gözaltına alınmıştı. Dün de 10 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Son gözaltılarla birlikte sayı 17'ye yükseldi.