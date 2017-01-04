Roubini: Türkiye tehlikeli yolda

2008 küresel krizini tahmin etmesiyle ünlenen ekonomist Nouriel Roubini, "Bence Türkiye hem politik olarak hem de ekonomik olarak tehlikeli bir yolda" diye konuştu.

2008 küresel krizini tahmin etmesiyle ünlenen ekonomist Nouriel Roubini, "Bence Türkiye hem politik olarak hem de ekonomik olarak tehlikeli bir yolda" diye konuştu.

‘Kriz Kahini' olarak tanınan New York Üniversitesi profesörü ekonomist Nouriel Roubini, ABD televizyonu Bloomberg'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin “tehlikeli bir yolda” olduğunu öne sürdü.

‘MÜLTECİ KRİZİ DEVAM EDİYOR’

Roubini, Türkiye'de ordu ve polisin darbe girişiminin ardından güçsüzleştiğini ve ülkenin hem IŞİD'in, hem de PKK'nın terör tehdidi altında olduğunu, ayrıca iç karışıklıkla yüz yüze bulunduğunu ve mülteci krizinin devam ettiğini belirtti.

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Kriz Kahini, Türkiye-AB ilişkilerinin de kötüleştiğine dikkat çekerek, “Bence Türkiye hem politik olarak hem de ekonomik olarak tehlikeli bir yolda” dedi. AB'nin Türkiye'yi üye olarak istemediğini ve ılımlı kesimlerin yerini daha az ılımlı olanlara bıraktığını belirten Roubini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bu koşulları fırsat bilerek, yürütme yetkilerini de elinde toplayan otoriter bir lider olmaya yöneldiğini söyledi.