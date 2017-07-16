Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rus milyarder ultra lüks yatıyla Bodrum’da!

Rus milyarder Alexander Machkevitch'in ultra lüks yatı 'Lady Lara', Bodrum Yalıkavak'taki Küdür Koyu'na demirledi.

20:2016 Temmuz 2017
Ekonomi
Rus milyarder ultra lüks yatıyla Bodrum’da!
Rus milyarder Alexander Machkevitch'in ultra lüks yatı 'Lady Lara', Bodrum Yalıkavak'taki Küdür Koyu'na demirledi.

Alexander Machkevitch’e ait ‘Lady Lara’ isimli 5 katlı, 91 metre uzunluğundaki 160 milyon dolar değerindeki yat, bu sabah saatlerinde Yalıkavak Küdür Koyu’na demirledi. Yunanistan’ ın Flisvos Adası’ndan gelen ultra lüks yat, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yatta Rus işadamı Alexander Machkevitch’in bulunmadığı öğrenildi.

Rus iş adamının eşi Anna ve kızı Alla Machkevitch ile birlikte iki gün içerisinde, özel uçağı ile Bodrum’a gelip, Gökova’nın cennet koyları ve Yunan adalarını kapsayan tatile çıkacağı öğrenildi. Gıda takviyesi yapılan yattaki, 24 personelin hummalı bir temizlik çalışması yapması dikkati çekti.  DHA

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar